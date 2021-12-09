Canada Goose稱更新優化中國大陸退換貨服務　承諾14天內免費更換

加拿大羽絨服品牌Canada Goose（內地譯作「加拿大鵝」）近日被揭發即使出現質量問題，但竟唯獨針對中國市場拒絕退貨。

連日來備受輿論炮轟後，CanadaGoose周四（9日）在官方微博上發布最新聲明，指已更新並優化「加拿大鵝中國大陸地區退換貨服務承諾」，14天內免費更換一次同型號的商品。



聲明指，CanadaGoose誠摯感謝廣大消費者的支持，並會一如既往地嚴格遵守中國法律法規，同時提供高質量的商品和顧客體驗。聲明提到，在上海市消保委的指導幫助下，更新並優化「加拿大鵝中國大陸地區退換貨服務承諾」，為消費者提供細致的售後指引。同時，CanadaGoose將持續拓進，提升消費者體驗。

聲明並稱，CanadaGoose也將繼續與上海市消保委合作，在中國法律法規框架下，結合行業實踐，探索提升消費者滿意度的更多途徑。

聲明並附上「加拿大鵝中國大陸地區退換貨服務承諾」的中文全文，當中提到提供「14天內免費更換承諾」服務，適用於直營線下專門店。只要商品未經穿著（試穿除外）、不污不損、未被洗滌或乾洗、商品的標籤名吊牌完好，CanadaGoose承諾在14天內根據顧客需要，免費更換一次同型號的商品，包括不同的顏色和尺碼。