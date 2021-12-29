資深經紀人揭內地電視劇「排位」大戰　粉絲要求當C位害慘吳亦凡?

內地電視劇「誰是主角，誰站C位」時常引發娛樂圈粉絲網絡大戰。這樣的情況被稱為「撕番」，引發許多亂象，更曾發生粉絲不滿番位抵制電視戲的情況。《人民日報》海外版公眾號「俠客島」專訪兩位內地明星資深經紀人，剖析撕番亂象。他們指出，番位的概念源自日本演藝圈，但在內地娛樂圈出現「粉絲不滿排位迫使片方調整」的狀況。



據了解，因吳亦凡性侵風波而無法播映的青簪行就曾因主演楊紫與吳亦凡的「番位」之爭而遭央視點名批評。內地男演員吳磊更傳出因為不滿番位「撕番」，最後遭《張公案》換角和製片方封殺。「番位之爭」成為內地娛樂圈特有現象。

近日，國家廣電總局發佈《電視劇母版製作規範》，規定演職人員在電視劇的署名方式、順序、位置等須由聘用合同約定，製片人應在與演職人員簽署聘用合同時就署名問題進行溝通，規避爭排位等署名糾紛。

《俠客島》專訪的資深經紀人小雪指出，「番位」一詞源自日本演藝圈，是指藝人出現在宣傳和影視劇中的排位次序。番位和藝人身價有關，如果電視劇大紅，那所謂一番（即名字排在第一位的藝人）會得到相應榮譽，有更大商業價值。

經紀人阿南則稱，「一番」就是所謂的領銜主演。在日本演藝圈，「一番」責任重大，劇的收視率不佳，「一番」要負全責，還會影響接戲品質。

小雪透露，在內地經紀公司前期會和片方達成基本一致。如果有要「撕番」（為藝人爭番位元）的情況，藝人通常不會親自下場。公司用官方微博與片方博弈，一般要撕幾個來回。但也會有影劇公司，「把番位之爭作為免費行銷手段」，讓劇集獲得更高關注。

而在內地飯圈（粉絲圈）文化加入後，爭番位的情況越演越烈。粉絲紛紛打榜、刷數據宣傳劇集，就是希望能讓自家的偶像能爭取到「一番」。但是常常演變成同劇的主角們粉絲互相謾罵爭番位的情況。

經紀人阿南透露，粉絲爭番位的手段很多。比如給競爭藝人Ｐ遺像圖並@藝人本人、私信鬼圖轟炸、人肉對家（對手偶像）粉絲、轉發罵人抽獎、刷黑詞條、建黑超話、造謠對家藝人與導演或製片人有染等。而如果經紀公司不能保障自家藝人番位靠前，粉絲就會抗議謾罵，重則會要求藝人換公司。

撕番大戰 吳亦凡楊紫被央視點名

吳亦凡因性侵風波，使得投資高達3億人民幣的古裝劇《青簪行》播出無望。但在他出事前，該劇主演楊紫的粉絲和吳亦凡的粉絲因為劇中的「番位」（排序問題）而有過爭吵，更被央視點名批評，是該劇遲遲無法播出的關鍵。

經紀人小雪提到，表面看撕番能讓藝人多露出，粉絲多吵幾回架，藝人多發幾條微博。但撕得多了，大家就會覺得藝人沒實力，一天到晚就知道撕，很沒意思。

她舉例，先前內地有綜藝節目，提到「一番」由兩位男藝人交替擔任，用「輪番」的方式。但粉絲卻還是要「撕」，其中一位明星的粉絲列出節目組「十宗罪」，另加粉絲回擊。

楊紫、吳亦凡主演的《青簪行》騰訊投資三億人民幣，但爭議屢出，播出無期。（官方宣傳海報）

但小雪認為，這樣做其實「殺敵一千、自損八百」，影響明星形象，甚至可能因為這次事件，再沒有綜藝敢邀這位藝人參加，斷送藝人的發展前途。她指出影視作品，番位爭議很可能影響到作品的後期發行，甚至無緣與觀眾見面。「這對片方來說，也是非常沉重的打擊」。

對於番位究竟是誰來決定？小雪透露，一般是片方主導。「簽合約前，經紀公司會和片方約定好藝人番位及對應收益。具體包括全媒體宣傳時藝人的姓名排位、海報露出姓名排位、各媒體平台影片詳情頁姓名排位、海報上藝人形象面積占比、藝人單獨宣傳文案條數等。這些都會在簽約時定好，避免後期糾紛」。

對於廣電總局發文強調「要用合同規避爭排位等署名糾紛」，會否對內地娛樂圈帶來改變？阿南提到，現在很多影視劇透過「平番」來弱化藝人排序。而一些資深演員也用行動告訴後輩，演員的工作是「演好每一個角色」，不是計較戲份多少。

阿南表示，自己衷心希望大家能意識到番位沒那麼重要。「你看以前的影視劇，什麼時候有過番位之爭？都是資歷老的演員往前排，作品照樣品質高、評價好。」他認為，番位這個概念是從日韓流行過來的，「不一定就是好的，我們要去其糟粕，讓內娛真正回到用實力說話的健康生態。」