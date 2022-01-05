香港警務處開設官方WeChat帳號　19年曾開微博與多省公安「互粉」

香港警務處在WeChat平台（海外版微信）開通官方公眾號，引起內地傳媒關注。《澎湃新聞》報道提到，港警2019年曾開設微博帳號，當時受到多省公安留言歡迎。



1月5日，微信公眾號「香港警察」發布消息稱，香港警察繼開設YouTube、Facebook、Instagram、Twitter及微博帳號後，第六個社交媒體平台WeChat官方帳號即將於1月10日正式推出。

官方認證信息顯示，微信公眾號「香港警察」注冊於2020年12月9日，於2021年9月27日認證為「香港警察」，帳號主體為香港警務處，公眾號簡介為「為市民提供香港最新警務及犯罪資訊」。該帳號表示，將提供最新的防騙、滅罪、公共安全等警務信息，助市民更加了解其工作。

《澎湃新聞》報道指，警務處曾於2019年1月29日宣布開通官方微博@香港警察，發布及宣傳香港警隊的相關資訊。

此前香港警察開通微博時，不少內地公安都留言歡迎。（微博截圖）

報道指，「@香港警察」的第一條微博發布後，就引來網民大量回應。不少內地網民評論帶有「阿Sir」、「西九龍重案組」等港片字眼。同時，各地公安官方微博也留言歡迎，廣州公安更以港片經典台詞表示歡迎。

報道稱，香港警務處微博以簡體中文作為書寫語言，在影片中同步使用普通話及廣東話，並與許多內地公安部門帳號「互粉」，「香港警察」第一條微博發布後6個小時，就引來3萬多人關注。

香港警務處當時表示，將拓寬信息發布的渠道，滿足廣大內地人士的信息需求，加強與內地網民們的溝通，及時發布警訊及防詐騙信息，讓廣大內地朋友更加了解香港，同時預防詐騙案的發生。