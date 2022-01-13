國家鐵路局擬打破「身高論票價」　修改火車兒童票優惠條件

內地春運將至，國家鐵路局近日在官網發布關於《鐵路旅客運輸規程（徵求意見稿）》公開徵求意見的通知，當中擬修改已實施20多年的火車兒童票優惠條件，打破「身高論票價」，引起社會關注。專家指，這是避免身高一刀切，讓優惠票能普惠兒童。



目前使用的《鐵路旅客運輸規程》在1997年發布，第十九條註明隨同成人旅行身高1.2米到1.5米的兒童，應當購買兒童優惠票；超過1.5米時應買全價票。而在今次徵求意見稿中，第十二條指出實行車票實名制的，年滿6周歲且未滿14周歲的兒童可以購買兒童優惠票；年滿14周歲的兒童，應購買全價票。未實行車票實名制的，身高達到1.2米且不足1.5米的兒童可以購買兒童優惠票；身高達到1.5米的兒童，應當購買全價票。

這表示此次徵求意見增加實名制車票條件下，兒童可以用年齡來享受優惠票的待遇，但又保留未實行實名制車票時沿用身高判斷兒童票的標準，擬打破沿用20多年的「身高論票價」制度。

內地就「身高論票價」制度不時有爭議，2019年，安徽11歲兒童小劉因身高超出1.5米的標準而被要求補票後，鐵路部門甚至遭到起訴。其實，早在2018年全國兩會期間，就曾有全國人大代表和全國政協委員分別就兒童票制度建議避免採用按身高「一刀切」的規定，以保障「大個子兒童」應有的福利。去年6月1日，新修訂的《未成年人保護法》正式實施，明確規定城市公共交通以及公路、鐵路、水路、航空客運等應當按照有關規定對未成年人實施免費或者優惠票價。

北京交通大學中國綜合交通研究中心執行主任毛保華教授認為，按照年齡來定標準更加合理，「我們現在幾乎所有的人都有身份證，都能知道他的年齡」，並指這是非常及時的一個政策。