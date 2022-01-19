英網紅拿社保卡稱「讚美中國卡裏就有錢」　西方政客專家爭相轉發

日前，一位定居在蘇州、時常拍影片分享日常的英國網紅柯特·麥卡德爾（Curt McArdle）對所謂的中國專家和反華帳號「釣魚」，拍攝自己的社保卡，並稱只要自己發表「誇獎中國的言論，就可以用這張卡領取中國政府的補助」。



結果包括英國保守黨黨員裴倫德（Luke de Pulford）、美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松（Solomon Yue）等都在個人社交帳號轉發，認為是中國雇佣「外國人」稱讚中國的證明。



柯特在影片中表示，自己要用社保卡對那些「受薪專家」展開一場「釣魚」，他表示照理說「應該沒有人會被欺騙」。柯特於是假裝傳錯訊息給一個時常批評中國時政的社交帳號，柯特在訊息中提到自己在使用的這張「好評返現卡」（postive content payment card）這個月沒有收到錢，他並附上社保卡的照片。

柯特表示，自己沒想到該帳號竟然會真的「上鉤」，並且將這視為「中國政府」雇佣外國人的證明。（延伸閱讀：北京大外宣？中國人民好朋友？ 盤點「親中」的「老外網紅」）此外，據內媒報道，包括英國保守黨黨員裴倫德（Luke de Pulford）、美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松（Solomon Yue）等都轉發此則「謠言」。

《觀察者網》報道，柯特表示，這個惡作劇讓自己笑了一整天，但也讓他感歎這些專家和社交帳號對中國人民的生活一無所知，他批評這些連中文字和社保卡都不懂的所謂「中國專家」，卻時常汙衊中國，甚至成為西方主流權威媒體的座上客。內地網民則紛紛開玩笑曬出自己的社保卡，笑稱「我也有社保卡，哪裡可以領錢」。