習近平主持新春團拜會　孟建柱露面引關注

據新華社報道，1月30日，中共中央、國務院上午在人民大會堂舉行春節團拜會。李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等出席團拜會，李克強主持。



值得注意的是，央視畫面顯示，退休後少有露面的前中央政治局委員、中央政法委書記孟建柱也出席了團拜會。



據了解，這是央視反腐專題片《零容忍》曝光中國公安部原副部長孫力軍的政治團伙案之後，孟建柱首度公開露臉。孟建柱擔任中國公安部長期間，孫力軍曾擔任其「大秘」，即公安部辦公廳副主任。

資料顯示，孟建柱，1947年7月生，江蘇吳縣人，曾任第十八屆中央政治局委員、中央政法委書記。孟建柱曾長期任職於上海，先後任職上海市副市長、上海市委常委、上海市委副書記。

2001年至2007年，孟建柱任職江西省委書記、省人大常委會主任。2007年至2008年，升任中國公安部部長、黨委書記。2008年至2012年，開始任職中國國務委員、國務院黨組成員，中共中央政法委副書記，公安部部長、黨委書記。2012年至2017年，孟建柱任職中共中央政治局委員，中央政法委書記。

孟建柱（右一）出席2022年新春團拜會。（央視截圖）

中共十九大結束後，孟建柱卸下黨職，傳媒開始聚焦其退任後的新動向。2017年11月8日，微信公眾號「小警之家」登載文章《致敬孟建柱！歷史的功臣遠離，唯有敬意留在人心！》，除細數孟建柱在任內的功績和貢獻外，還詳細介紹他主管公安部和政法委以來打黑滅罪、反貪追逃的過程。

文章指出，孟建柱「完成了歷史使命，揮手道別」，稱讚他是「歷史的功臣」，其卸任之後，「唯有敬意留在人心」。