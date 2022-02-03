越南政府網站文章稱春節非起源中國　指「華夏人」只是引進並沿用

春節是全球華人的節日，但不少非華人國家亦將其視作傳統節日，如中國周邊的韓國、越南等。因此，近年來有關春節起源的問題還引發不少爭議。

越南政府新聞網年初一（1日）發布名為《越南農歷春節的起源與意義》的文章指，農曆春節起源於越南而非中國，並強調春節習俗是被「華夏人」引進並沿用至今。



越南政府新聞網發布名為《越南農歷春節的起源與意義》的文章。（越南政府新聞網截圖）

文章提及春節起源時稱，「我們常誤會，農歷春節起源於中國」。其後又進一步介紹指，春節（Tết）原意為節（Tiết），越南文化為水稻農業文明，由於農耕需求而將一年時間分為24個節。而春節（Tiết Nguyên đán）則是越南最重要的一節。

文章表示，流傳於越南民間「粽子與厚糕」的故事，證明了越南居民「天圓形、地球正方形」觀念，以及農歷春節起源於越南，且早在中華三皇五帝時期前已有。

文章還意譯引述，中華著名思想家、哲學家、教育家與政治家孔子於禮經書中寫「我不知春節為何，聽說是曼人的盛節名稱，在那些天他們瘋狂跳舞、喝酒、玩樂」，以及交趾志書中稱，「交郡人常在連續許多天聚會跳舞唱歌、吃喝玩樂來喜悅迎接新的耕種季節，參加者不僅為農民而還包括郎官、洞王家人」，以此證明春節是起源於越南後被「華夏人」引進並發展至今盛行。

對此，有內地媒體認為，越南政府新聞網發布文章的事件另有深意。因為在當日舉行的男足世界杯亞洲區預選賽中，中國隊客場輸給越南隊，使越南政府網站連夜發文，以展現自信。