北京冬奧｜路透社記者稱防疫似反烏托邦　帶防護面罩職員「詭異」

全球疫情依然嚴峻，北京冬奧會因此採取防疫措施。英國路透社記者就此發表評論稱北京冬奧會防疫是「反烏托邦」、「超現實主義」。對此，Twitter有用戶認為該記者說法是「找茬」。



2月3日，身處冬奧閉環內的路透社駐東京記者Mari Saito在Twitter發表多則帖文。文中，該記者認為的「反烏托邦」、「超現實主義」氛圍，包括冬奧村調酒師身穿全套防護服，工作人員不斷給各類場地進行消毒，以及當她想品嚐巧克力噴泉時，帶着防護面罩的工作人員讓她感覺「非常詭異」。

Mari Saito又稱，防疫政策可以理解。（Twitter截圖）

曾採訪東京奧運的Mari Saito又指，東京奧運會也採取了防疫措施，但沒有執行到這種程度，「考慮到中國的零容忍政策，這都不足為奇。其中一名工作人員表示，穿上防護服讓他感到安心。這是可以理解的。」

不過，Mari Saito的言論旋即引起不少用戶在留言區嘲諷，例如「有趣，一個嚴肅對待民眾生命的國家竟被指責為『反烏托邦』」、「難以置信，中國想奪走我們感染新冠的權利」、「避免每天3000人死於新冠，這是反烏托邦？」

還有人留言表示：「你錯用『反烏托邦』一詞來代替『小心謹慎』。對新冠來說，真正『反烏托邦』的是美國，它在確診和死亡病例上遙遙領先，這個國家很大一部分人拒絕採取任何措施阻斷疫情傳播。」