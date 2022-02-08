自駕遊客不顧勸阻前往岡仁波齊轉山致2死3傷　死者家屬對事故存疑

西藏自治區阿里地區革吉縣政府新聞網站消息，5名自駕前往岡仁波齊轉山旅遊的遊客，不顧氣象部門的風雪預警和當地公安民輔警、群眾勸返告誡，堅持自駕前往該地區後被困，導致2人不幸遇難，3人受傷。



2月1日，一個名為「藏區自駕自由行領隊小唐」的小紅書用戶發文，稱自己與其餘4人在拉薩集合，「兩天狂奔1200公里，就為了趕在大雪（天氣預報初三有大雪）轉山，本地人都勸我們不要上山，卓瑪拉山埡口雪深過膝，來都來了，不去豈不是很遺憾？今天先到止熱寺探探路」。

同時，名為「時間神偷」的小紅書用戶也發文，表示自己轉山第一天順利完成，目前在止熱寺停留。知情人透露，發文者分別為唐某和徐某，均喜歡戶外旅行，「他們都是在網上約好去轉山的，同行的還有另外3個人」。

西藏自治區阿里地區革吉縣政府新聞網站消息指，唐某與徐某等五人分別來自湖北、福建、雲南等地，通過社交軟件相約，於1月30日自駕從拉薩出發，前往岡仁波齊轉山旅遊，其後被困。

2月2日晚8時許，徐某等人在下卓瑪拉山埡口後迷路，遂向阿里地區普蘭縣公安局求助。經當地相關部門全力救援後，2月3日下午5時許，救援民輔警將劉某、黃某、唐某3人下撤至安全地區，除了有手腳凍傷，其他身體指標正常。葉某、徐某被困在海拔高、地勢險峻之處，長時間處於極端寒冷、極度缺氧條件下，在下撤過程中失去生命體徵。

在西藏從事旅遊接待服務的網民稱，由於遊客沒有經驗，他們不會推薦轉山；若遊客執意前往，他們會建議組隊同行，並帶上當地專業的轉山嚮導，「因為嚮導熟悉道路，體力好，身體素質強，對一些突發情況也有應對經驗」。

死者徐某的親屬稱，網傳事故存在多個疑點，包括當時是有領隊作嚮導，因此想調取出事5人的手機聊天記錄，查看是否有支付相關款項，「我們也想知道網名為『藏區自駕自由行領隊小唐』的唐某是不是他們的領隊，以及到底是誰帶他們走的那條路，5人同行為什麼就徐某和葉某會長時間處在極端寒冷、極度缺氧條件下最終死亡」。

前述親屬稱，此前並不知道徐某去了西藏，也不知道他和誰一同轉山，直到警方打電話通知才知道出事。目前，他們已向當地警方申請遺體暫緩處理，將盡快趕往普蘭縣了解情況，「我們對此事還存有很多疑問，現在正準備前往西藏處理」。

有認識徐某的網民稱，對方曾表示此行的隊友都具有高海拔徒步經驗，且領隊曾多次冬季帶隊轉山。唐某曾分享轉山圖片，並說道「過埡口後兩個人踩進冰河，濕了褲子和鞋子。你們脫了褲子和鞋子，鑽進睡袋，在露天坐著，等待救援」。

對於網上傳言，唐某表示自己不是領隊，目前只配合警方，「現在網上已經把我黑得很慘了，說我收了錢是領隊，我不想再為這些幹嘛了。而且當地媒體已經有記錄了，官方也公佈了」。

公開資料顯示，卓瑪拉山埡口地處岡仁波齊北側，山頂海拔約5700米，地勢異常險峻，常年積雪，時有大風。據官方消息，5名被困人員獲救時所處的位置在海拔5630米處，是沿線最險峻的路段，積雪深達40至50厘米，部分地方深達7、80厘米。