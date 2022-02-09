大灣區｜廣東省發布《行動計劃》　出台措施推動金融市場雙向開放

廣東省日前正式發布《廣東省推動服務貿易高質量發展行動計劃（2021—2025年）》，提出加快發展新興服務貿易、促進傳統服務貿易轉型升級、完善服務貿易促進體系等21條具體措施，同時會穩步推進粵港澳金融市場互聯互通和跨境金融監管，推動大灣區金融市場雙向開放。



《行動計劃》提出要大力提升金融服務貿易水平，支持深圳證券交易所、廣州期貨交易所與香港聯合交易所深化金融產品與服務合作，並完善跨境人民幣業務配套政策體系和產品服務體系，提升粵港澳大灣區金融全球服務競爭力。

《行動計劃》並稱，會深化粵港澳專業服務領域交流合作，在CEPA框架下，加快推進行業准入和服務質量標准對接，深化粵港澳合夥聯營律師事務所試點。

此外，《行動計劃》亦提出，在廣州、深圳探索內地與港澳「一展兩地」或「一展多地」的跨境會展模式，為會展工作人員、專業參展人員和持有展會展務證明的境外游客依規辦理與港澳聯合舉辦會展期間（展期14天內）的多次入境有效簽證（簽注），允許多次往返港澳與內地之間。

另一方面，在推動外籍人才流動資質互認上，《行動計劃》提出要探索外國人工作居留許可在粵港澳大灣區範圍內互認，給予原工作地許可證註銷過渡期。推動與港澳之間科研人員往來暢通、財政科研資金跨境使用、科研儀器設備通關便利、大型科學設施和科技資源共用共享。支持在粵港澳大灣區設立外籍人員子女學校，提升對高端外籍專業服務人才的吸引力等。