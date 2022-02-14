居民生活垃圾應按量收費？　專家籲結合垃圾分類制度動態調整費率

近日，國務院辦公廳轉發國家發改委等四部委《關於加快推進城鎮環境基礎設施建設的指導意見》（下稱《意見》）。在健全價格收費制度方面，《意見》提出全面落實生活垃圾收費制度，推行非居民用戶垃圾計量收費，探索居民用戶按量收費。

《紅星新聞》報道，中國人民大學環境政策與環境規劃研究所所長宋國君教授表示，整個計量收費制度非常複雜，需要認真研究並規範地去做，原則就是反映社會成本。



2018年，國家首次明確提出垃圾計量收費。國家發改委相關意見提出，要完善城鎮生活垃圾分類和減量化激勵機制，對非居民用戶推行垃圾計量收費，實行分類垃圾與混合垃圾差別化收費等政策；對具備條件的居民用戶，實行計量收費和差別化收費。

2020 年，《固體廢物污染環境防治法》修訂，垃圾處理費正式入法。該法規定，縣級以上地方人民政府應當按照產生者付費原則，建立生活垃圾處理收費制度。

目前，國內大多數城市的居民生活垃圾處理費為定額徵收。去年12月30日，發改委發布《政府定價的經營服務性收費目錄清單（2022 版）》，目錄清單中涉及22個省份的生活垃圾收費情況。其中，廣東省的居民生活垃圾處理收費最高可達每月21元/戶 。

目前，國內大多數城市的居民生活垃圾處理費為定額徵收。（新華社）

多扔垃圾多繳錢？

事實上，各地方政府早已探索居民生活垃圾計量收費的政策。2012年，北京市實施《北京市生活垃圾管理條例》，明確居民「多扔垃圾多收費、分類垃圾少付費」。2020年9月，深圳實施《深圳市生活垃圾分類管理條例》，授權市政府逐步建立垃圾分類計價、計量收費的收費制度，並提出探索生活垃圾使用專用垃圾袋投放。

去年4月，浙江樂清市政府發文調整生活垃圾處理收費標準。對居民用戶探索實行計量收費，其中不具備計量條件的，收費標準為常住人員每戶每月8元，暫住人員每戶每月 6 元；具備計量條件的，按垃圾產生量計量收費，收費標準為60元/噸。

專家建議結合現行的垃圾分類制度，不同的類別收取不同的費率。圖為湖南長沙居民在垃圾分類站投放廚餘垃圾。（新華社）

專家：動態調整費率

中國人民大學環境政策與環境規劃研究所所長宋國君認為，要可持續發展就必須收費，讓排放者承擔成本，才能刺激垃圾減量，生活垃圾管理的社會成本才能大大降低。

他表示，要結合現行的垃圾分類制度，不同的類別收取不同的費率。以廚餘垃圾為例，要分成生廚餘、熟廚餘等，甚至有部分是不需收費，反而是收購，「費率定完之後還需要動態調整，不同的城市也不一樣，需要各自出台規定」。

宋國君介紹，在資金制度安排上有多個考慮，例如要補貼廢塑料回收，促進回收加工，因為實際上焚燒的社會成本更高；廢塑料等可回收物的製成品，要進行政府採購和補貼；要考慮由於其他垃圾量減少，垃圾場填埋場的收益減少。除此之外，還有特許經營、信息公開等配套制度，都對政府治理能力提出了高要求。