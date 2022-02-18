徐州八孩母親｜輿情直逼中國官方　2022年首例「塔西佗事件」

2月17日中午，江蘇省政府發出新聞，表示決定成立調查組，徹查徐州豐縣八孩女子事件。而此刻的徐州市政府，已深陷塔西佗陷阱。



塔西佗陷阱（Tacitus Trap），是指一旦官方失去信用，其的一切行為、言談、聲明，不論好壞，都沒有人相信。2014年時習近平在一場大會上表示「古羅馬歷史學家塔西佗提出了一個理論，說當公權力失去公信力時，無論發表什麼言論、無論做什麼事，社會都會給以負面評價。這就是『 塔西佗陷阱』。我們當然沒有走到這一步，但存在的問題也不謂不嚴重，必須下大氣力加以解決。如果真的到了那一天，就會危及黨執政基礎和執政地位。」

在內地的情況中，塔西佗陷阱常出現於地方政府。各地政府素質不一，某些地方一但出現特定事件、民情爆發，總想着先進行刪帖等輿論管控，不料事件嚴重性往往進一步上升。最終地方政府再發出聲明都不被信任，唯有更高級別的政府出面解決。

在新冠疫情剛開始爆發之初，湖北政府面臨同樣情況，甚至這把火一度波及到對北京中央政府（乃至政治體制）之質疑。

而今2022年才開局，徐州八孩母親事件從一月底發酵至今，介入的政府層級從豐縣這座小縣城、到徐州市、再到更高級別的省政府介入。豐縣和徐州市政府的通告聲明，在社群媒體上被集體嘲諷。這起事件幾乎全靠網民和自媒體推波助瀾：包含尋找蛛絲馬跡、提出質疑、實際去豐縣和雲南採訪等。

不論是官方媒體還是政府，都被輿論推着走、「不得不」跟進事件。

「徐州八孩母親」風波的起因源於社交媒體的一支影片，網民發現影片中有婦女被鐵鏈拴着，後續風波發酵至今。（網絡視頻截圖）

此次事件，第一時間地方政府遮掩，每份聲明都不一樣，導致千萬網民都得當偵探，這何止「無能」二字能解釋。

徐州市官方日前公布被曝光的八孩母親身份為家在雲南的「小花梅」，且表示與「小花梅」的親人都經過ＤＮＡ比對。人們以為已經真相大白，但緊接着一位記者爆出的結婚證顯示，雲南「小花梅」外貌與網上八孩母親的容貌，有明顯落差。

此事件已上升到徐州市，且ＤＮＡ比對是公安系統的技術支持，可能全都做假嗎？還是被地方上某些人矇蔽了？眾說紛紜，尚未有定論。當前民眾質疑為什麼官方還查不清楚，豐縣政府也僅回應「還在調查」。

可以確信的是，此刻比起徐州市官方聲明，民眾更會相信網路上的任一網民——就算爆出來的證據真假難辨。「塔西佗陷阱」，莫過如是。

而最近兩天網路上多篇熱門文章，有感嘆如今調查記者凋零、導致無人調查這類議題的《關於豐縣的朋友圈》；有大罵豐縣買賣人口陋習、甚至官官相護的《豐縣觸目驚心的判決文書》；有翻出舊文、呼籲政府重視婦女販賣問題的《北京女孩被拐六年》；有直接抨擊徐州市數則聲明都前後不一的《現在徐州迎來第六波精彩大戲》……

以上這些文章，都是在不到十二小時內就刷屏的文章，可見社會的重視程度。而這些文章，全是自媒體所寫，而非出自官方媒體的手筆。

近期中國輿論場上傳得最廣的一句話是，「你離谷愛凌還差十億次投胎，但離小花梅只差一記悶棍」。八孩母親，與奧運冠軍谷愛凌，絕大多數人都無法成為後者、更能共情前者，這使「小花梅風波」延續得比「谷愛凌效應」更久。

徐州八孩母親事件中，涉及的維度非常多。包含婦女買賣（在這當中又分成「知道自己要嫁人、想脱離貧困地區」的、分成「以其他藉口拐騙的」、分成綁架的，嚴重性及違法程度各不相同）。

包含農村地區家庭暴力被官方漠視，包含對中國女性權益及社會福利不完善的討論。

更包含地方政府治理問題，比如對人口販賣視而不見，甚至利益捆綁、成為阻撓女性逃跑的幫兇。

追根結底，人口販賣（甚至當街綁架婦女）如此嚴重，與基層貧困、教育缺失、重男輕女導致的男女失衡、過去整體發展水平落後，都牢牢捆綁，這是中國時代發展下的痼疾與悲劇，民意並非不知曉。而今人們氣惱的，是第一時間地方官員仍是以家醜不外揚、官官相護的態度面對一切缺失。

此刻不只是地方政府陷入「塔西佗陷阱」，就連事情本身也已經超出了「地方無能」之範疇，演變為「呼籲改善法治」、「人口販賣判刑太輕」、「解決中國基層貧困問題」這種對中央政策的呼籲與不滿。