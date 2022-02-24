查看倉庫卻被認定非法侵入羈押225天　安徽女校長：未復職將追責

安徽宿州市蕭縣龍城鎮某小學的副校長陳某，早前查看學校租賃的倉庫中的桌椅，卻因涉嫌非法侵入住宅罪被捕並羈押225天，令其難以理解。檢察院最終決定不起訴，惟陳某的工作還未恢復。她周四（24日）表示，希望針對辦案中存在的違法行為進行追責，並盡快復職。



事源2020年10月31日，陳某和學校工作人員到學校租賃的倉庫，查看辦公課桌椅情況，卻被房東劉某辱罵，雙方發生語言衝突。劉某的親戚在不知情下報警，雙方達成調解，惟陳某卻因涉嫌非法侵入住宅罪，於2020年12月24日被蕭縣公安局刑事拘留，2021年1月4日被批准逮捕。陳某表示，檢察院提起公訴後，2021年5、6月期間，開過兩次庭。 2021年8月5日決定監視居住。

據陳某表示，涉事倉庫由學校租賃，已有3年，屬正常的租賃關係。事發時，喝了酒的劉某拒絕讓其進倉庫，惟雙方當日就做了調解處理，未料自己卻在一個多月後被刑事立案。

2021年11月24日，蕭縣檢察院對陳某解除監視居住。翌日作出不起訴決定。 （上游新聞）

2021年11月25日，蕭縣人民檢察院作出的蕭檢檢一刑不訴（2021）28號《不起訴決定書》顯示，因事實不清、證據不足，決定對陳某不起訴。次日，蕭縣人民法院作出裁定，同意檢察院撤訴。不過教育局告知陳某，由於無法認定無罪，她的工作和職務不能恢復。

陳某之後希望法院出具無罪判決書，據她提供的一段辦案人員對話錄音顯示，法院表示按照事實證據，要對陳某作出無罪判決，惟檢察院一方指只能以事實不清、證據不足作出撤訴，不能出無罪判決。她又指，在案件審理過程中，還出現辦案機關言語威脅證人、要求其作出有罪認定等違規行為。

蕭縣檢察院週一對陳某作出了國家賠償決定。 （上游新聞）

陳某最後決定申請國家賠償。周一（21日），蕭縣人民檢察院作出蕭檢檢六賠決（2022）21號《刑事賠償決定書》，陳某被錯誤羈押225天，決定給予陳某人身自由損害賠償金83947.5元；精神損害撫慰金3萬元，並為其消除影響、恢復名譽、賠禮道歉。

陳某表示，自己清白已經證明，但由於辦案機關的違規辦案，導致她無法恢復原來的工作，生活受到嚴重影響，因此她已向相關部門反映辦案中存在的違規行為，將進行追責，同時希望相關主管部門能盡快恢復她原有職務。