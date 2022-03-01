內蒙古大學新增「紀檢監察」科系　創全國首例

近日，中國教育部公布2021年度普通高等學校本科專業備案和審批結果。內蒙古大學申報的紀檢監察專業獲批新增本科專業，內蒙古大學成為中國首個設置該本科專業（即科系）的高等學校。



據《內蒙古日報》2月27日報道，2021年以來，自治區紀委監委與內蒙古大學探索實踐紀檢監察學科建設，並於2021年3月掛牌成立了內蒙古大學監察官培訓學院。

根據介紹內蒙古大學紀檢監察本科專業，旨在培養「既熟悉法學專業基礎知識，又具備紀檢監察理論知識和實踐能力，忠誠於黨、忠誠於紀檢監察事業，具有法治意識、責任意識，德才兼備、高素質的複合型、職業型、創新型專門人才」，為全面推進新時代紀檢監察工作提供有力的人才智力保障。

據了解，內蒙古大學已論證完成全面涵蓋專業核心課、方向課及實踐教學環節的課程體系設置，建設包括《紀檢監察工作概論》在內的13門專業核心課程。

內蒙古大學新增紀檢監察專業，為中國首例。（內蒙古文明網）

在師資隊伍建設方面，學校將依託法學、馬克思主義理論、政治學、行政管理學等優勢學科，選派教師到實務部門開展專業實訓，選聘校外實務專家參與實踐課程教學，力爭把學院打造成為「立足區內、承接區外、引領前沿、爭創一流」的新時代監察官培訓基地。

「我們將不斷完善紀檢監察本科專業建設，嚴把人才培養質量關，努力培育出適應黨和國家事業發展需要的紀檢監察人才」，內蒙古大學監察官培訓學院院長段計珍表示。



據介紹，內蒙古大學位於內蒙古自治區呼和浩特市，於1957年成立，是內地首個建在少數民族地區的綜合性大學。因建校之初大多數教師是從北大、復旦等名校調撥而來，有「塞外小北大」的名號。