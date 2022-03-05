屬KFC「兄弟」品牌　內地中式快餐先行者「東方既白」將永久關閉

跨國餐飲集團百勝在中國的分支事業體「百勝中國」於本月1日發布《2021 年度報告》，顯示受新冠疫情的嚴重影響，百勝中國已決定中止運營旗下中式快餐品牌「東方既白」。東方既白被認為是肯德基（KFC）的「兄弟」快餐品牌，也被稱為跨國餐企首次在中國創立的一個完全本土化的全新品牌，然而其被指進入市場十多年來一直表現平平。



東方既白2005年誕生於上海，因與KFC皆屬於百勝餐飲集團而引人關注。其名取自蘇軾《赤壁賦》中的「相與枕藉乎舟中，不知東方之既白」，並定位於以江南風味為特色的中式快餐。

然而，早在疫情前幾年，東方既白已經歷過閉店潮，先是陸續撤出浙江杭州等市場，又在2015年底關閉在廣州的最後一家門店。截止去年12月31日，中國有5家東方既白門店，分佈在上海、北京以及江蘇南京等地。不過據最新消息，所有門店計劃將於今年永久關閉。

東方既白進入市場十多年來一直表現平平。（百勝中國官網）

數據顯示，從2005成立至2015年，這10年間東方既白在全國僅有不到20家門店開張，相反KFC卻以每年數百家的速度擴張，反映出東方既白的邊緣位置。若與老鄉雞、鄉村基等本土中式快餐品牌相比，其更是完全被比下去，因這些品牌的門店量均高達數千家。

作為中式快餐的先行者，有輿論認為東方既白的敗走與本土化上做得不夠有關，例如菜品多使用黑椒、雞扒等KFC現有食材，與中國消費者的用餐習慣不符。與此同時，相較普通中式快餐，東方既白的定價卻更高。據雀巢專業餐飲聯合歐睿發布的《中式快餐白皮書》顯示，逾80%消費者在中式快餐上的人均花費為10至40元（人民幣．下同）之間，然而東方既白既有的4款套餐，價格卻在39至54元不等，因此缺乏性價比。