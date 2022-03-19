撤資內地傳聞引熱議　李澤鉅回應：賣樓是日常業務並非撤資

日前，有消息指出李嘉誠家族旗下的公司頻出售位於內地的物業項目，今年（2022）1月完成出售上海世紀盛薈廣場業務，因此傳出李嘉誠家族是否「撤資」內地。對此，李澤鉅在17日回應指出「賣樓不是撤資，而是任何地產公司的日常業務。」



李澤鉅也提到，對於長江集團而言，全世界很多地方，經過多年經營，都是公司的本地市場「中國是我們的家鄉，多多少少也有些感情因素，但我們仍是要看數字。」



3月17日，長江實業集團有限公司及長江和記實業有限公司主席李澤鉅在全年業績記者會上，回應出售內地地產項目是否撤資的問題時，指出「賣樓不是撤資」，李澤鉅在業績會回應，「賣樓是任何地產公司的日常業務。正如做製衣的，不可能不賣製成的衣物，有時批發賣，有時零售賣。賣樓是我們本業，所以賣樓不是撤資。」

根據長實集團發布2021年全年業績報告，財務數據顯示，2021年全年，長實集團總收入832.41億港元，同比增長16.7%；淨利潤212.41億港元，同比增長30.06%。

《澎湃新聞》提到，過去幾年，李嘉誠家族旗下的公司頻頻出售位於內地的物業項目。長實集團2021年的業績報告還顯示，今年1月完成出售上海世紀盛薈廣場，將於2022年上半年帶來收益。

李嘉誠家族撤資內地引發內媒關注。（資料圖片）

報道指出，從長江實業集團來自中國香港、內地及來自英國各地的收入來看，來自香港地區的收入反超內地，得238.05億港元，同比增長41.76%；來自中國內地的總收入229.12億港元，同比減少18.65%；來自英國的總收入216.03億港元，同比增長100.57%。

李澤鉅稱，作為跨國企業，整個長江集團每天都面對好多投資選擇，項目涉及不同地域以及不同行業。李澤鉅提到，哪個地域、哪個項目更容易產生好回報，是我們進行投資的重要考慮因素。

「對我們集團來說，不是選擇地方，優質資產才是最重要的。」李澤鉅強調，長江集團的DNA是全球公司。做投資最重要是哪個地域有優質資產容易產生好回報，這兩項對股東最重要。

而提到新冠疫情對集團的影響，李澤鉅則稱「影響一定有，最要緊的是我們的策略。其實疫情是一個壓力測試，凸顯了集團的優質資產，同時更顯示出集團嚴謹的財務紀律，足以抵禦很大風浪。」