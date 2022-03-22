東航MU5735空難｜波音737-800世界常用機型　全球4502架1/4在中國

周一（21日）14時38分，計劃由昆明飛往廣州的東方航空公司MU5735航班，在廣西梧州市境內墜毀，機上載有乘客123人、機組人員9人。



事故發生後，有網民詢問是否是波音737 MAX，2018到2019年該款飛機在間隔不到半年的時間發生兩起墜機事故，共造成346人死亡，但該款飛機在中國仍禁飛。此次發生事故的機型是世界最常用的波音機型737-800，該款飛機在全世界共有4,502架服役中，中國有1,177架，東方航空的89架波音737-800已經宣布全面停飛。



波音737-800受歡迎 中國有1,177架



MU5735航班註冊號為B-1791，機型為波音737-800，是波音第三代機種737NG（Boeing 737 Next Generation）系列成員，該架飛機隸屬東航雲南公司，2015年6月交付，機齡僅6.8年。該款飛機在有商務艙和經濟艙的配置下，可載162人，若全部座位都是經濟客位，載客數可達189名。

《CNN》引用航空諮詢公司Cirium數據指出，全球正在服役的波音737-800共有4,502架，是現在全世界最廣泛使用的波音飛機型號，也是現在全球第二常見的飛機型號，僅次於波音競爭對手空中巴士（Airbus）生產的A320。波音737-800也是美國最常見的飛機型號，美國在服役中的有795架，中國則有1,177架。目前東方航空公司所有的89架飛機已經全數停飛。

東航客機失事後，民航局已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場，連夜進行搜索。（中新社）

波音737-8001997年7月31日首飛，1998年投入一般民航服務。波音生產的最後一架737-800在2019年交付給日本天馬航空後，正式停產。波音737-800飛機過去16年內涉及至少16宗意外。

據航空諮詢公司Cirium資料顯示，波音737-800的墜機率為每百萬次飛行0.07次，低於737墜機率（每百萬次飛行0.24次），更遠低於在中國禁飛的737MAX墜機率（每百萬次飛行3.08次）是航空史上最安全的機種之一。此外，《新周刊》指出，截至2019年9月30日，波音737NG系列機種佔中國民航機隊數量的37%，目前波音共交付7000餘架，中國航空企業擁有1400架左右。

波音Max計劃重返中國市場 恐受影響

空難發生後，Netflix2022年2月推出的紀錄片《一落千丈波音大調查》（Downfall）竄上豆瓣實時熱門電影榜首，該紀錄片記錄波音公司推出新型號機737MAX，卻在2018年10月及2019年3月，發生兩起空難，造成346人身亡，當時中國政府率先宣佈停飛波音737MAX，後陸續有國家跟進。



雖然此次事故航班並非737MAX，但紀錄片中批評波音企業文化，指管理層為爭取最大利益，推高股價，削減經營成本，不再安全至上。此外，波音為增加航空公司購買737MAX的意願，強調新型機種與737系列操作方法一樣，不需額外進行機師訓練而造成悲劇。內地網民留言寫下「2月看完，不知道波音飛機會再出事」「2月18日上映，3月21日東航的波音737墜毀，民航保持11年多的安全記錄歸零。」

《一落千丈波音大調查》紀錄片指出，MCAS系統成了737Max連續兩起墜機事故的原兇，但波音卻並未通知機師該系統存在，並略過機師訓練。（《一落千丈波音大調查》影片截圖）

外界也擔憂東航「MU5735」墜毀會對737Max重返市場增加變數。據了解，中國是全球唯一一個737MAX尚未恢復商業服務的主要市場。美國政府曾多次尋求中方批准波音737MAX客機復飛，英媒3月15日消息顯示，一架波音737MAX正飛往在中國的完工中心，代表該機型在中國停飛三年後朝恢復商業航行更近一步。（延伸閱讀：東航MU5735空難｜波音再受挫 意外恐影響737 MAX重返市場）

2021年波音報告稱：過50%的致命事故發生進場或降落階段

2021年9月波音發布第52版《商用噴氣式飛機事故（1959-2020年全球運營情況）》報告。該報告自1969年以來每年撰寫發布。報告數據顯示，2020年，全球商用噴氣式客機共發生17起事故，其中5起失事飛機為737-800型客機，機齡從7年至21年不等。這5起事故中，有2起造成飛機毀損或人員死亡情況。

其中一起為發生於2020年2月5日，飛馬航空2193號班機從伊茲密爾飛往伊斯坦布爾，在降落時沖出跑道並斷成三截，機上183人中有3人遇難，179人受傷。

東航MU5735空難：中國東方航空公司3月21日一架波音737-800客機從昆明飛往廣州時，在廣西上空墜毀。客機出事時，機上載有132人。圖為廣州白雲機場內有東航職員舉起告示牌，引導前來等候消息的親友到獨立劃出的等候區。（AP）

另一起事件發生於2020年8月7日，印度快運航空1344號班機從阿拉伯聯合酋長國迪拜國際機場飛往印度科澤科德卡利卡特國際機場，於降落時發生意外機身斷裂。機上共載有190人，21人在事故中喪生，75名乘客受重傷。

而除了737MAX機型在2018到2019年發生2起致命墜機事件外，737其餘系列隨著機型更新，事故率有所下降。

737（-100/-200）機型發生105起毀機事件，致命53起；737（-300/-400/-500）機型發生58起毀機事件，致命19起；737（-600/-700/-800/-900）機型發生21起毀機事件，致命10起。

報告顯示，1959年至2020年間，全球商用噴氣式客機的毀機事故率（hull-loss accident rate）和機上死亡人數大幅下降，而航班數量持續上升。按飛機類型劃分的毀機事故率來看，1959年至2020年間全球商用噴氣式客機共發生1025起墜機事件，其中致命毀機事故518起。

此外，根據飛機飛行階段所劃分的致命事故和死亡人數佔比，2011年至2020年，全球只有13%的致命商業事故發生在巡航階段，而28%的致命事故發生在最後進場階段，26%發生在降落階段。目前東航MU5735航班事故原因仍在調查中。