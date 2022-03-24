東航 MU5735空難｜稱希望前男友在機上等　抖音微博處置多個賬號

東航MU5735航班在廣西梧州墜毀後，內地一些平台上卻出現用戶藉機蹭熱玩梗、調侃災難等，對此抖音、微博先後宣佈對違規賬號處以封禁、關停等處罰。官媒《中國青年報》指出，東航墜機事故不是消費悲情的「創作空間」。



抖音安全中心周二（22日）晚表示，在巡查中發現個別用戶有藉機蹭熱玩梗、調侃災難等言論和行為，包括「一筆賠償金賺了」、「空姐可惜了」甚至「希望我前男友在上面」等不良內容或評論，不僅傳遞不當價值觀，誤導用戶，還破壞了社區氛圍。通過策略模型、技術識別、人工巡查等手段，平台已對22個違規賬號處以封禁處罰。

同日，微博管理員發布通告，稱已關停處置876個嚴重違規賬號，清理1482條違規內容，對部分涉及東航事件的微博內容開啟展示發博IP歸屬地的相關功能。對於事件，微博重大事件面前，更需要廣大網友客觀理性地參與討論、發表觀點，不發布缺乏同理心的內容，不輕信和傳播不實信息，用實際行動支持救援工作。

另外，事故發生當晚，山西山江村房地產開發有限公司借助熱點新聞發布含有事件元素的「新晉福邸」房地產宣傳廣告，被指是「災難營銷」。目前晉中市市場監管局已對該公司進行了立案，將依法對該公司發布違法廣告行為進行從嚴從重從快處理，案件正在進一步調查當中。

網上流傳的「人民日報金句摘抄」被闢謠。（人民日報）

網上亦流傳各種不實消息，當中包括「人民日報金句摘抄」，對此《人民日報》專門闢謠，指該報從未發佈網傳的各類「金句」，請理性辨別。

對於上述種種現象，《中國青年報》評論指出，融媒時代，審慎利用手中的表達權，不亂發言，不傳謠言，不給專業工作添亂，不向家屬施加「二次傷害」，是最基本的尊重和支持。事故應當被關心，悲情卻絕不該被消費。「那些動不動就不負責任地惡意揣測，把他人苦難視為營銷素材的做法，該消停了！」