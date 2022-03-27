MU5735空難｜黑盒數據存儲單元外觀完好　尋逾3萬件飛機殘骸碎片

3月21日，東航MU5735航班在廣西梧州墜毀，當局在事故現場持續搜索。

今日（27日），國家應急處置指揮部舉行第八場新聞發布會，交代了第二個黑盒的狀況以及墜機現場搜索情況。



黑盒數據存儲單元外觀完好

民航局航空安全辦公室主任朱濤表示，今日上午約9時20分，消防救援人員在技術組指定的重點區域深度搜尋，人工挖掘出一個橙色圓柱狀物體，現場勘查的民航事故調查人員確認為飛行數據記錄器。經檢查，記錄器其他部分損毀嚴重，數據存儲單元外觀較為完好。目前，該記錄器已送往專業實驗室進行譯碼工作。

廣西壯族自治區消防救援總隊總隊長鄭西介紹，搜尋小組在核心區撞擊點正東偏南5度、距離撞擊點40米的位置進行人工精細挖掘作業，當消防救援人員挖掘至地表往下約1.5米深處時，在翻開一塊樹根後發現一個被泥土包裹、只露出一點橙色的圓柱形金屬罐體。經吹掃清理，金屬罐體表面露出清晰的英文標識，民航專家反覆辨認後，確認為失事飛機的第二部黑盒。

據了解，今日找到的飛行數據記錄器，其中的數據能夠為事故原因分析提供真實、客觀的證據，調查人員稍後需要將兩個黑盒的數據，以及現場勘查的證據、空管雷達數據、機組和空管單位的陸空通話、飛機與地面的數據鏈傳輸信息、證人訪談等信息結合，再綜合分析研判事故原因。

至今搜尋逾3萬件飛機殘骸碎片

今日，消防救援人員共搜索面積約3000平方米，搜尋到部分遺體殘骸、9件與遇難者身份相關的遺物和729塊飛機殘骸，洗消1228人次。 截至今日中午12時，現場共搜尋到飛機殘骸及碎片累計33777件，並通過走訪尋找目擊證人，在事發地以北8公里左右找到新的事故有關影片。

墜機現場連日降雨，搜索工作受阻。現場指揮部組織專家勘查研判認為，事故現場周邊的山體存在小範圍滑坡的風險。為防止山泥傾瀉帶來次生災害，事故現場周邊山區佈置了3個邊坡雷達監測點，每10分鐘採集一組邊坡表面的變形數據，監測精度可以達到0.1毫米，當發現有較大面積、較快速度變形時，可以發出預警提早警示人員撤離。

為家屬及救援人員提供心理輔導

應急處置指揮部今日在事發地搜救現場舉行哀悼活動。同時，應遇難旅客家屬要求，組織部分旅客家屬在搜救現場、殯儀館等地以多種形式分散開展哀悼活動。截至中午12時，已累計分批接送遇難者家屬632人次到現場弔唁，開展家屬心理輔導1286人次、心理評估3947人次。

除此之外，救援人員一直暴露於災難現場和悲傷的情景中，加上過度疲勞，創傷情緒的捲入等因素，會令他們出現一定程度的心理陰影和問題。截至目前，心理援助隊已對432位工作人員開展心理輔導，累計開展心理輔導736人次。

東航啟動理賠工作

東航集團宣傳部部長劉曉東表示，公司已經正式啟動理賠工作，將依據國家相關法律法規，充分尊重家屬合理訴求，與家屬具體溝通方案細節，制定理賠方案，確定統一的賠付標準。公司已組建專職團隊負責此次理賠工作，面向家屬設置開通理賠專線，並按照家屬就近就便原則，主動與家屬進行線上或線下的溝通協商。