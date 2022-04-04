內地逾2.5億人脫髮　生髮產業規模達114億元　效果並非人人滿意？

日前國家衛健委表示，內地有過2.5億人正飽受脫髮困擾，30歲以下佔比七成。隨著內地消費醫療需求顯著增加，目前內地防脫生髮行業的產業規模在114億元（人民幣．下同）。

有製藥企業認為治療脫髮外用藥「米諾地爾」（Minoxidil）有效，預計生髮市場規模將持續擴大。



《中國經營報》報道，國家衛健委發布的數據顯示，內地有超過2.5億人正飽受脫髮的困擾，平均每6人中就有1人脫髮，大批90後也被脫髮所困擾。數據顯示，內地脫髮群體中，30歲以下占到總數的69.8%，其中佔比最大的為26到30歲的青年，高達41.9%。

國家衛健委表示，內地有過2.5億人正飽受脫髮困擾，30歲以下佔比七成。（廣州和事補髮中心）

報道引述杭州美容科醫師湯宋佳表示，如果持續一段時間內每天掉髮量超過100根基本可以判斷為脫髮。以其門診為例，患者中以20至30歲為主，約佔門診患者80%，而十七八歲左右也有脫髮較為嚴重的患者，整體的年齡分佈呈下移趨勢。前幾年門診患者以25至30歲居多，而近年18至25歲的患者數量在逐漸提升。此外，男女患者比例大致相同。

三生製藥和振東製藥表示，米諾地爾是主要脫髮治療用藥，它能促進頭皮血管新生、改善毛囊血供系統，激活萎縮毛囊，促進毛髮生長，他們預計隨著毛髮健康意識的提升，生髮市場規模將持續擴大。2021年三生製藥的外用藥「蔓迪」實現銷售收入6億元。

湯宋佳表示，生髮類外用藥有刺激性，對於部分患者，在使用米諾地爾中會出現過敏和瘙癢等情況，患者使用的方法不對，也可能會導致身體其他部位多毛現象的發生。

第三軍醫大學第一附屬醫院皮膚科醫生陳奇權亦表示，米諾地爾是促進生髮的，也是直接誘導毛囊生長期延長，雖然用在頭皮用於治療脫髮，但有些患者在頭皮以外的其他區域出現多毛表現。

此外，對生髮、防脫藥物的效果並非持久性，一旦停藥，脫髮症狀就會復發。從事脫髮防治工作多年的武漢仁愛醫院植髮醫生韓愈表示，米諾地爾停用後可能出現複脫問題，原因是由於米諾地爾只是加速了毛囊新生，並不能改變毛囊受到雄激素影響的現狀，所以當雄脫患者停止用藥，毛囊依然會逐漸萎縮。

亦因此，現時有一定經濟能力的民眾，會選擇效果較為持久的補髮來緩解脫髮問題。廣州和事補髮中心的專家湯先生接受《香港01》訪問時提到，除了效果持久性外，從事補髮近25年，他還遇過一些客人擔心用藥可能有副作用而選擇補髮；相對於補髮而言，用藥恢復頭髮的速度也較慢。

現時有民眾擔心用藥可能有副作用，恢復頭髮的速度也較慢，會選效果較持久的補髮來緩解脫髮問題。(廣州和事補髮中心)

據內地醫療健康自媒體「丁香醫生」表示，以雄脫（雄激素脫髮）為例，米諾地爾至少4個月才可能看到效果，前期治療還可能會出現脫髮，這是因為毛囊週期有短暫的更替，這種現象通常在2個月內減少，前2個月脫髮有所增多，治療4到8個月才可能會看到頭髮生長。