南海海域發現可疑電子設備　中國公民遭外國船隻尾隨討要

今日（4月15日）是全民國家安全教育日，內地官方披露多宗涉及國家安全典型案件。其中一宗為，中國公民在南海海域發現可疑電子設備，並遭外國船隻一路尾隨。



據廣東國安機關披露，2021年6月，廣州一名企業主徐先生電話舉報稱，他駕駛漁船與朋友在南海一座島礁釣魚時，在礁上撿到一個可疑的電子裝置，外表有境外標識，並發現內部裝有電路主板和訊息發射裝備。

徐先生說，「我去西沙群島釣魚，那天在島礁上看到離岸邊二三十米距離的地方，有一台十幾釐米厚的方形設備擺在那兒，有點奇怪。」徐先生續指，該島嶼無人居住，平時也基本沒有人煙，這個突然出現的方形設備印着外國標識，設計精密，不僅有防水外殼，還使用了特殊的螺絲密封，不使用專門工具難以打開。

在中國領海發現這樣一台設備，讓徐先生產生警覺。未料，徐先生的船剛開走不久，就被一艘佈滿天線的外國船隻尾隨，並用小艇派出兩名男子前來交涉，要求徐先生將設備歸還。徐先生的船員有些擔心，並建議其丟掉設備。但徐先生讓船員加速開船返回，對方一直跟了十幾個小時，直到接近中國海軍基地，才悄悄離開。

官方稱，經廣東省國家安全機關檢測，該設備是某國非法在中國境內海域收集發送信號的專用設備。這宗可能危害中國領土安全、海洋安全的風險隱患事件，得到及時制止。廣東省國家安全機關對徐先生進行了獎勵。