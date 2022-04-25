長年隱姓埋名工作　官方首度公開12位中國導彈武器「兩總」

4月24日，中國航天科工集團第二研究院組織了一場主題活動，首次向社會公開12位此前隱姓埋名的中國導彈武器型號總指揮、總設計師。



據官媒《中國青年報》報道，24日是第7個中國航天日，中國航天科工集團第二研究院組織了一場名為「傳承·夢想」的航天日主題活動。現場發布了《導彈人生》一書，首次向社會公開12位此前隱姓埋名的中國導彈武器型號總指揮、總設計師。

中國在航天工程的研製和實踐中，航天系統形成了以總指揮系統和總設計師系統為代表的「兩總」系統。

當天公布的12位導彈總指揮、總設計師分別是：

中國第一代地空導彈總設計師錢文極（1916年6月10日-2006年6月15日），1960年5月任「543」總設計師，1962年2月任紅旗一號總設計師，1964年4月任紅旗二號總設計師。他長期從事通信機研製技術領導工作和地空導彈武器系統研製的領導工作 ，對中國通信技術、電子技術、導彈技術、計算機應用事業的發展作出了重要的貢獻。

紅旗一號總設計師徐馨伯（1917年7月9日-1989年5月3日），1960年12月任紅旗一號總設計師。他歷任「543」地空導彈武器系統仿製工作副總設計師、總設計師等職，為中國地空導彈研製作出了重要貢獻。

紅旗二號總設計師陳懷瑾（1929年12月16日-2017年8月6日），1964年11月任紅旗二號總設計師。他曾參與創建中國第一支雷達部隊，調任國防部五院後長期從事防空導彈的研製工作，是仿真技術的帶頭人，著名的導彈雷達專家。他在飛行器制導、自動控制與仿真領域為中國國防工業作出了傑出貢獻，在技術上開創了中國第一代防空導彈研製工作，指導第二代防空導彈的研製。

巨浪一號、紅旗七號總指揮柴志（1922年12月17日-2003年9月10日），1980年2月任巨浪一號總指揮，1982年2月任紅旗七號總指揮。他曾參與領導「1059」控制系統和地面設備仿製工作、東風二號控制系統自行設計工作、「543」仿製工作、紅旗二號研製、巨浪一號、東風二十一號的研製。並任型號總指揮。組織領導紅旗七號的研製，擔任行政總指揮。

紅旗七號總指揮耿鋭（1920年8月13日-1987年12月12日），1979年5月任紅旗七號總指揮，為中國研製第二代防空武器作出了積極貢獻。

紅旗七號總指揮談鳳奎（1944年2月6日-2008月2月27日），1994年1月任紅旗七號總指揮。他負責的《防空導彈關鍵零部件柔性設計製造一體化系統研究》在航天領域首次建立了基於並行工程，支持導彈結構件設計、製造、管理的一體化系統，實現在多個型號上的全面應用，對於防空型號的快速發展起到了深遠的影響。

海紅旗七號總指揮徐乃明（1929年7月22日-2016年9月20日），1989年10月任海紅旗七號總指揮。他主持完成新一代地空導彈武器系統、新型地地導彈武器系統等多項航天型號的研製任務，主持建成具有國際先進水平的北京仿真中心，解決了仿真計算機應用研製中的諸多難題。

海紅旗七號總設計師陳國新（1944年7月30日一），1997年1月任海紅旗七號總設計師，2000年10月任新型野戰武器系統總設計師。他開創了中國防空導彈研製史上艦載超低空領域的先河，完成新型野戰防空導彈研製任務，他運用系統工程的方法解決產品研製中的關鍵技術，樹立了以設計為中心，以試驗、驗證為重點的思想，為型號研製的順利進行作出了重要貢獻。

中國第三代防空武器系統總負責人吳北生（1929年8月14日一），1988年2月任第三代防空武器系統總負責人，1993年1月任B610總設計師1996年10月任B611總設計師。他曾負責中國地空導彈系統研製的技術抓總工作，先後任紅旗三號、紅旗七號副總設計師，第三代防空武器系統總技術負責人，B610、B611、B6 系列總設計師，為國防事業發展作出了重要貢獻。

中國第三代防空武器系統總指揮沈忠芳（1934月8月24日一），1992年1月任第三代防空武器系統總指揮，1993年1月任B610總指揮，1996年10月任B611總指揮。他長期從事飛行器系統設計研究工作，先後完成車載紅纓五號超低空防空武器系統試驗樣車、第三代防空武器系統、B6 系列武器系統等研發、指揮工作。

中國第三代防空武器系統總設計師張福安（1939年11月25日—），1992年1月任第三代防空武器系統總設計師。他在第三代防空武器系統設計中，歷經三年攻關突破五大關鍵技術，主持制定武器系統總體方案，帶出了一支技術能力強的科研隊伍，並為型號的系列化發展奠定了基礎，實現了中國防空導彈武器跨越式發展，為中國防空導彈的發展作出了突出貢獻。

中國第三代防空武器系統總指揮王國祥（1940年8月26日-2010年5月27日），2000年8月任第三代防空武器系統總指揮。他長期從事導彈武器裝備研製工作，是導彈系統工程和型號研製管理的傑出專家，參與多個重點型號的研製工作，為中國第三代防空導彈武器系統設計定型作出突出貢獻。

這12位專家，均是中國航天二院研製的導彈武器型號的基本型中，已退休且過脱密期的型號總指揮、總師正職。

中國航天二院院長宋曉明表示，當天首次公開的老專家，都是航天精神最生動、最鮮活的代表，在他們身上體現了堅定的理想信念和高尚的革命情懷，這份精神財富如今傳遞給了航天年輕一代，航天青年要接好航天精神傳承的接力棒。