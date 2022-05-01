疫情｜上海明確「社會面基本清零」標準　目前6個區符合

上海單日新增感染數量已連續4天降至1萬宗以下。今日（1日）上午，上海市舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會。當局表示，上海本輪疫情防控取得階段性成效。當前全市疫情形勢穩中向好，清零攻堅效果日益顯現；核酸篩查和抗原檢測的陽性檢出率逐步下降，疫情社區傳播風險已得到有效遏制。

當局又解釋關於「社會面清零」的標準，講解有關「社會面清零」和「社會面基本清零」的評價標準。



當局表示，以行政區為單位，區內社會面（含管控區、防範區，以及非閉環管理的社會流動人員等）陽性感染者數量日趨減少、風險可控；如果連續三天單日新增數佔區內總人口數比例小於十萬分之一，就可以認為「社會面基本清零」；如果連續三天單日新增數為零，就實現「社會面清零」。本輪疫情社會面清零之後，全市將進入常態化防控階段。

當局稱，目前全市符合社會面基本清零標準的有6個區，即奉賢、金山、崇明、青浦、松江和普陀。這6個區在做好「三區」管控的同時，實施「有限人員、有限區域、有限活動」，力爭早日實現社會面清零的目標。

當局又稱，尚未達到社會面基本清零標準的其他區域主要是黃浦、靜安、徐匯、長寧、虹口、楊浦、寶山、閔行和嘉定等9個區，繼續從嚴從緊，實施「全域嚴格管理、全員檢測篩查、全面流調排查、全民清潔消殺，全程查漏補缺」等綜合防控措施，力爭盡早實現社會面基本清零。

此外，因為區域面積較大等原因，浦東新區將按照街鎮劃分，並實施相應的分區分級差異化防控措施。目前，浦東新區宣橋、泥城、大團、萬祥、老港等5個鎮，已符合社會面基本清零的標準。

當局又表示，正持續動態梯次調整「三區」管控範圍，全市封控區人口數下降至300多萬，管控區人口約600萬，防範區人口數上升至1500多萬。當局將在5月1日至7日繼續開展核酸篩查工作，採取分區分級的「核酸+抗原」組合檢測模式。