官媒批「大翻譯運動」辱華：煽動對立和仇恨　中國需採取反制措施

中共中央團校的副教授叢培影近日在官媒中國網發文，批評Twitter帳號「大翻譯運動」惡意翻譯國內少數網友的極端言論成外文，將翻譯變成煽動對立和仇恨的工具，使之成為不同文明交流互鑑的障礙。

叢培影又表示，中國需要採取必要的反制措施。



叢培影題為「警惕辱華病毒『大翻譯運動』正悄然發生變異」的文章在4月27日發表，文章批評「大翻譯運動」成為「網絡病毒」，並且在傳播錯誤信息和製造誤解中，悄然發生著「變異」，對中國的對外宣傳和國際形象塑造產生較大負面影響。

文章表示，「大翻譯運動」參與者具備的特徵是懂中文、會翻譯，卻不希望中國變好，共同目的是在全世界範圍內製造更多反華情緒。參與者的目的也各不相同。有的是為了將自身打造成所謂的「政治觀察家」，獲取更多社會認可。有的是為了從反華政府和反華勢力那裡獲取綠卡、資金支持及社會認可等。

文章又稱，「大翻譯運動」潛在的受眾在西方，他們中一些人保持著文化上的優越感，心理上難以接受中國快速發展的事實。他們需要通過虛幻的優越感讓其感覺更好，而「大翻譯運動」正迎合了他們的這一需求。

文章最後表示，為遏制「大翻譯運動」這種「網絡反華病毒」的蔓延，中國需要採取必要的反制措施。從官方層面上，需要依法依規加強對國內網絡平台的管理，規範網民行為，加強網絡監管，強化與外部世界的交流溝通，用事實和數據講好中國故事。從民間層面上，需要發揮有家國情懷、掌握跨文化交流技巧的留學生和愛國華人華僑群體的海外傳播優勢，引導其正面宣傳真實的中國，努力塑造中國良好的國際形象。