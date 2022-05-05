上海同濟大學飯盒疑有豬肉絛蟲卵一案　供應商、生產商被立案調查

上海同濟大學的學生午餐飯盒日前被指疑似出現豬肉絛蟲的卵、豬毛以及不知名的蟲子甚至蝸牛等異物。上海市市場監督管理局周三（4日）晚通報稱，涉事供應商、生產商被立案調查。



據早前報道，網民指出，被封了20多天的同濟大學學生們每天吃食堂的飯，但肉菜卻問題處處，先是不少人都懷疑吃到了「豬乳頭」，然後是豬毛都沒處理乾淨，再者會有蝸牛和昆蟲「加餐」。另外，還有人發現豬肉上有奇怪的白點，被懷疑是豬肉絛蟲的卵。據了解，絛蟲可寄生在人的大腦、眼睛、腸道等器官，長在眼睛就會失明，常在大腦上則會引發癲癇。

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市場監管局獲悉情況後，立即組織相關區市場監管局開展核查處置，於上月26日下午對同濟大學（四平路校區）食堂的原料倉庫、操作間、配餐間等場所進行檢查，總體情況正常，重點查看了當日中午留樣菜品，未發現寄生蟲及蟲卵。同時，市場監管部門對咸豬肉原料生產企業的留樣產品進行了抽檢，未發現指標不合格的情況。

不過通報稱，市場監管部門調查過程中發現，咸豬肉的供應商上海聯新食品有限公司涉嫌未取得「散裝食品銷售」經營項目擅自經營散裝食品等違法行為；上海聯新食品有限公司的鹹豬肉的供應人毛某某涉嫌存在未經許可從事食品經營的違法行為；咸豬肉的生產企業上海璟年食品有限公司涉嫌存在虛假標註生產日期、未記錄生產記錄等違法行為。上述的均已被立案調查。

市場監管部門已要求用餐單位加強對食堂的食品安全管理，落實好食品安全主體責任，並將從嚴從重從快查處食品安全違法行為。