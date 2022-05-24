內地網絡主播「雪梨」成為被執行人　涉及數額90萬元

去年涉嫌偷逃稅被處罰並遭各網絡平台封殺的內地網絡主播雪梨（朱宸慧），近日成為被執行人，涉及數額90萬元（人民幣．下周）。



天眼查顯示，雪梨旗下核心公司杭州宸帆電子商務有限責任公司近日新增股權凍結信息，被執行人為雪梨，凍結權益數額90萬元，凍結期限為2022年5月19日至2025年5月18日。

公開資料資料，杭州宸帆電子商務有限責任公司於2016年10月成立，董事長、法定代表人為雪梨，其註冊資本603.86萬元人民幣，經營範圍包括互聯網銷售、技術服務等。

雪梨去年曾涉嫌偷逃稅被處罰。（微博）

去年11月，杭州市稅務局稽查局宣布，對雪梨及另一名網絡主播林珊珊涉嫌偷逃稅款問題進行了查處，還表示宸帆電商首席戰略官李志強涉嫌策劃、實施和幫助二人逃稅，並干擾稅務機關調查，已被立案調查。今年4月29日，杭州宸帆電子商務有限責任公司發生工商變更，原投資人李志強、霍爾果斯聖光股權投資合夥企業（有限合夥）退出，寧波金桐投資管理有限公司獲新增為股東，其由英雄互娛CFO、引爆點資本創始合夥人黃勝利100%持股，而引爆點資本正是宸帆電商的A輪投資方。

至於今次亦非宸帆相關的公司首次被凍結股權，早前，杭州辰範網絡科技有限公司便新增一則股權凍結信息，凍結數額1700萬，凍結期限自2022年5月9日至2025年5月8日。另外，宸帆及其相關的公司還面臨著不少來自品牌的訴訟，起訴辰範科技的企業包括了南方黑芝麻（廣西）電子商務有限公司、金佰俐、膳齋食品科技發展（北京）有限公司等，案由為商業詆毀糾紛、服務合同糾紛等。儘管雪梨淘寶賬號已被封，且面臨多場訴訟，但其丈夫仍在微博為今年上線的淘寶「香菇來了」直播間做宣傳。