茅台鎮酒廠起火傳上百噸醬酒流入河中　官方：沒網傳這麼誇張

貴州省遵義仁懷市茅台鎮一酒廠周一（5月30日）起火，之後傳出上百噸醬酒因而流入赤水河中，甚至有居民稱河中能聞到酒香，引發了輿論對環境的擔憂。仁懷市委宣傳部相關人士周二（5月31日）對此回應，指正在調查事故原因，但根據目前掌握的情況，「肯定不像網上說得這麼誇張」。



仁懷市消防救援大隊證實，其周一上午11時多接警後出警處理，並在下午1時多撲滅火勢，火災未造成人員傷亡，過火面積不大。

輿論對於酒流入河道的問題投以關注，有水環境方面的研究人士表示，如此大體量的老酒如流入河中，肯定會對水環境造成一定影響，在其看來，首先要看河水適用的水環境標準以及主要環境指標，其次要看傾倒的酒水中主要有哪些化學物質，需要環保部門的監測才能得知對環境的具體影響。四川農業大學環境學院院長鄧仕槐則指，若是近百噸老酒，基本估算影響幾十公里的河流，並認為若將老酒傾倒入河流或將受到處罰。

茅台鎮某酒企人士透露，當事企業是大廠，除了流入河中的酒，還要疊加後期相關罰款，酒企損失巨大。有居民指出，今次事件導致的損失高達1000多萬元（人民幣．下同）。

對此，消防大隊茅台中隊一消防員表示，他們抵達時，流進河的酒不是太多，但滅火的時候摻雜了一些泡沫，所以看上去比較多。該消防員又介紹，涉事的是價值比較昂貴的醬酒，非茅台酒，他們填的損失是500萬，並稱外破碎的壇子有數十個，每壇不到一噸重，並非網傳的近百噸。

至於仁懷市委宣傳部相關人士則表示，根據目前掌握的情況，肯定不像網上說得這麼誇張，並指一旦收到相關報告會告知公眾。

據了解，位於貴州西北部的仁懷是茅台酒的故鄉，並於2004年被認定為「中國酒都」，而下轄的茅台鎮是中國醬香白酒發祥地和主產區，仁懷85平方公里的醬香酒核心產區擁有逾3000家涉酒企業，當中尤以茅台最為有名。

值得一提的是，茅台鎮今年3月18日就曾因赤水河流域白酒企業違法建設、破壞生態問題被中央環保督察組點名，當時中央第二生態環境保護督察組指出，赤水河幹流水質總體穩定在地表水Ⅱ類標準，但流域白酒企業違法建設、破壞生態問題時有發生，對流域生態環境造成威脅。其中，赤水河流經遵義市茅台鎮的11條支流中，有4條水質為劣V類。