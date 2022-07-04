疫情｜內地增380宗本土感染　安徽省長要求保持戰時狀態

國家衛健委公布，內地昨日（3日）新增380宗本土感染個案，其中287宗為安徽報告。



內地新增72宗確診病例，其中41宗為確診病例，包括安徽29宗，江蘇、山東各4宗，上海2宗，福建、廣東各1宗；31宗為境外輸入病例，包括廣東9宗，上海7宗，福建5宗，內蒙古、浙江各2宗，北京、天津、遼寧、江西、河南、四川各1宗。

同日，內地新增388宗無症狀感染，其中339宗為無症狀感染，包括安徽258宗，江蘇52宗，遼寧、福建各9宗，山東4宗，陝西3宗，浙江2宗，上海、四川各1宗。

截至目前，內地現有確診病例532宗，累計報告確診病例225923宗，5226人病亡。

安徽：保持戰時狀態，堅持動態清零

6月26日起，安徽宿州市泗縣爆發疫情，省長王清憲、常務副省長劉惠到場指揮處置，國家衛健委副主任雷海潮亦在場督導指導。王清憲強調，要認真落實中央決策部署及省委工作要求，堅持「動態清零」總方針，進一步壓實工作責任，保持戰時狀態，突出以快制快，做細做實各項工作，盡快實現社會面動態清零。

安徽省疫情防控應急綜合指揮部辦公室負責人介紹，本輪疫情總體可控。鑑於泗縣疫情初期源頭不清，為阻斷傳播鏈，當地已第一時間實施社會面管控，全縣靜態管理、人員足不出戶，至今未發現疫情外溢。

安徽全省各地已實行聯防聯控，緊急排查自6月10日以來有泗縣旅居史人員9136人，其中合肥、濉溪、固鎮、靈璧等地零星關聯感染及其密接、次密接者均得到有效管控，其他相關人員及區域多輪核酸檢測均為陰性。