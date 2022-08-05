河南省：明年起全面推行新建商品房「交房即交證」

河南省自然資源廳、省發改委等13個部門聯合印發《關於全面推行新建商品房「交房即交證」的實施意見》要求自2023年起，全省所有城鎮規劃範圍內新取得國有建設用地使用權的預售商品房項目全面實施「交房即交證」。



「交房即交證」是指購房者在收房拿鑰匙後，無論按揭購房，還是全款付清，僅需結清稅款、備齊資料，即可在收房時同步申請辦理不動產登記，領取不動產權證書。

過去，在內地業主從收樓到拿到不動產證，需要一年左右，甚至有的業主付款多年依舊無法辦理不動產證，最後成為歷史遺留問題。交房跟「辦證難」經常給購房者帶來諸如落戶、子女入學、抵押貸款等難題，損害購房者的合法權益。

內媒指，「交房即交證」是對開發商的一項大考，代表開發商不僅要在房子交付前實現工程驗收達標，還要提前完成所有與交房交證相關服務事項。內媒稱，這能促使開發商加強項目管理，更加重視樓盤品質，同時必須前置完善各項服務工作。

該意見稱要明確五個方面的工作任務，包括：「優化審批服務流程、深化信息共享應用、建立服務項目清單通報制度、完善信用監管機制及加強全過程監管」 。

該意見提到，在完成工程竣工驗收備案後60個工作日內，由房地產開發企業組織交房，交房前20個工作日內完成首次登記，不動產登記機構依申請在一個工作日內為購房人辦理轉移登記。