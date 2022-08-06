極端天氣｜重慶未來10日持續高溫　局部地區可達44℃

重慶市氣象局8月6日9時40分更新發布「高溫橙色預警信號」，預計8月6日白天至8日白天，渝中區、沙坪壩區等地海拔400米以下地區日最高氣溫將升至37℃以上，局部地區可達40℃。請以上各地注意防暑降溫及預防火災。



氣象局8月5日17時55分發布消息稱，7月以來，重慶市出現兩輪大范圍持續性高溫天氣。7月1日-8月4日全市平均高溫日數（日最高氣溫35℃以上）21.8天，較常年同期偏多9.5天，為1961年以來第2多（最多2006年，23.6天）。全市極端最高氣溫42.4℃（北碚區，8月1日），奉節縣、北碚區、城口縣的日最高氣溫均超過當地歷史同期極值。

（微博@重慶天氣）

上述消息稱，本輪高溫天氣開始於7月24日，預計未來10天（8月6日到15日），重慶市仍將維持大范圍高強度高溫天氣，大部地區日最高氣溫將達35~41℃，局地可達42~44℃，海拔400米以下地區37℃以上高溫日數將達10天，沿江河谷部分地區有5~7天40℃以上的高溫。中西部及東北部部分區縣日最高氣溫將接近或超過歷史同期極值。預計7月1日-8月15日全市平均高溫日數將達32.8天，較常年同期偏多15.3天，為1961年以來第2多，接近歷史同期極值（2006年，33.2天）。

高溫期間，局部地區午後到夜間有陣雨，伴有陣性大風、短時強降水、雷電、冰雹等強對流天氣。氣象局建議，做好晴熱天氣期間的高溫中暑、城鄉火災的防範工作。 加強能源、交通、旅遊、建築、農業、危險化學品等行業的高溫防範應對工作，做好防溺水工作。加強局地陣性大風、短時強降水、雷電、冰雹等強對流天氣的防範應對工作。高溫乾旱影響進一步加劇，建議加強水資源的調度和抗旱工作。

據上游新聞報道，8月6日早晨，重慶中心城區豔陽高照。截至15時，重慶大部地區最高氣溫超過37℃，奉節、巫溪超40℃，分別為40.3℃和40.2℃。16時起，重慶江北區、渝北區、沙坪壩區等地迎來狂風驟雨，氣溫有所下降。