18縣市高溫警報 ：花東41度台北39度　紫外線「危險級」慎防中暑

台灣氣象局今（24）日對18縣市發布高溫資訊。氣象專家吳德榮表示，「類熱浪」持續發威，花東縱谷高溫約可升至攝氏41度，大台北則可升至39度；各地中午前後紫外線危險級，應避免戶外活動，慎防熱傷害。



台灣媒體《中央社》報道，中央氣象局發布高溫資訊，太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，今天白天桃園市、宜蘭縣、台東縣地區，台北市、新北市盆地，屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機會。

另外，基隆市、嘉義市地區，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，可能連續出現36度高溫。

今、明（24、25）日兩天太平洋高壓影響，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲且高溫炎熱，今日午後各地山區有零星短暫雷陣雨；明日午後各地山區有局部短暫雷陣雨。今天桃園以北、宜蘭、臺東、屏東地區及花蓮縱谷有局部38度以上高溫發生的機率。（中央氣象局）

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在台灣媒體《三立電視》「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，受熱帶大陸氣團乾熱空氣影響，今、明兩天晴朗酷熱。

氣象局建議，避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。