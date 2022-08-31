內地去年結婚首次低於800萬對　專家：住房和生活壓力大

內地近年結婚人數持續減少。內地財經傳媒《第一財經》周二（30日）報道，2021年只有764.3萬對新人結婚，是36年來結婚人數首次低於800萬對大關。專家分析，年輕人的住房、生活等壓力大，對結婚意願有實際影響。



報道引述民政部最新公布的《2021年民政事業發展統計公報》指，2021年全年依法辦理結婚登記764.3萬對，較2020下降6.1%。2021年結婚率為千分之5.4，較2020年下降0.4個千分點。民政部網站自1986年以來的數據，2021年是36年來結婚人數首次低於800萬對大關。

報道按當局公布的數據分析，2021年結婚登記人口中，20至24歲僅佔整體16.5%，較2020年下降2.1個百分點；25至29歲佔整體35.3%，較2020年微升0.4個百分點，連續9年成為比重最高的年齡層。

30至34歲佔20%，較2020年增加0.7個百分點，連續2年成為佔比第二高的年齡層，較2005年增加10.1個百分點；35至39歲佔8.7%，較2020年增加0.4個百分點，較2005年增加3.8個百分點；40歲以上比重19.5%。

內地去年結婚登記創36年新低 「我願意」跌破800萬對。（新華社）

報道指出，30至34歲和35至39歲這兩個年齡層登記結婚佔整體的比率創近年新高。若以30歲為分界，30歲或以上佔整體48.2%，較2020年增加1.7個百分點，創下新高，顯示結婚年齡愈來愈遲。

報導引述人口專家、廣東省人口發展研究院長董玉整表示，城鎮化過程中，許多年輕人湧入大城市，住房、交通、消費等壓力很大，對戀愛結婚都有實際影響。年輕人婚姻觀念和態度的轉變，更是內在原因。

今年1月國家衛健委人口家庭司副司長楊金瑞表示，90後、00後作為新的婚育主體，絕大部分在城鎮成長和工作，面對的就業競爭更大，婚育推遲現象十分凸出。報道指出，相比結婚登記，離婚人數卻下降。據《2021年民政事業發展統計公報》數據顯示，2021年依法辦理離婚手續283.9萬對，較2020年減少34.6%。

離婚人數大幅下降，主要因內地自2021年1月1日起實施「離婚冷靜期」制度，自離婚冷靜期屆滿後30日內，雙方若沒有共同到婚姻登記機關申請發給離婚證，視為撤回離婚登記申請。