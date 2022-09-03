知名童話作家書籍被禁　「像鳥兒一樣飛下來」等情節被指教唆自殺

中國著名的童話作家楊紅櫻，在微博自曝其作品被以「不是推薦書目」為由，從一些學校的圖書館下架，成了禁書。

而楊紅櫻以前作品被翻出，其中一段情節被指教唆兒童自殺。楊紅櫻對此回應表示，應聯繫人物性格完整地讀故事，如是便知何謂斷章取義。她又指新版書已沒有這些爭議內容。



出版過《淘氣包馬小跳》《笑貓日記》《女生日記》的童書作家楊紅櫻，在中國內地頗具盛名。她發微博稱，作品被一些學校圖書館下架，理由為「不是推薦書目」。

處於話題中心的，是楊紅櫻「馬小跳」系列裏的《天真媽媽》。早在2020年時，該作就被家長翻出來質疑過「教唆自殺」。主角馬小跳由於不想練鋼琴，產生了自殺念頭。他和朋友在路上討論自殺的方式，給出了上吊、像鳥一樣跳下來的設想。漫畫版還直觀畫出了上吊後吐舌頭、倒地不起被粉筆描邊的圖像。

有網民質疑，這是否會使小朋友模仿自殺。但也有人認為，告訴小朋友自殺就會死，屬於一種死亡教育，「畢竟不是書裏不寫，小朋友不看，就不存在死亡了。」

楊鵬書籍被指教唆自殺，例如「我再也承受不住……縱身從教學樓跳了下去……墜入一個絢麗無比的隧道裏。」等段落受到爭議。（微博）

有網民想起此前另一本書楊鵬的《裝在口袋裡的爸爸》系列叢書中的一段，當中提到「我再也承受不住……縱身從教學樓跳了下去……墜入一個絢麗無比的隧道裏。」等段落，也引發爭議後被下架。

該書小主人公楊歌決定結束自己。 但跳樓後居然沒有死，而是進入了另一時空隧道。有家長舉報稱，在和孩子爭執過程中，孩子竟然脫口而出「我像楊歌一樣死掉就好了！」。

有網民認為，簡單粗暴的舉報下架背後，常常也包藏着真正的創口，背後反映的是死亡教育的缺位。一禁了之，看似有在關懷兒童文學，實際並沒有推動其真正進步。也有女網民回憶道，其對於生理期的認知，來自楊紅櫻的《女生日記》，認為背後則反映對於生理知識的教育缺位。