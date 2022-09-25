奧鹿風球｜海南省發布颱風三級預警　未來3日將迎強風雨天氣

位於菲律賓的熱帶氣旋「奧鹿」已增強成超強颱風。海南省氣象台預計，奧鹿將於明日（26日）清晨進入南海中東部海域，之後向偏西方向移動。

受奧鹿影響，海南省未來3日將迎來強風雨天氣，省氣象局今日（25日）上午10時許發布颱風三級預警；海南省三防總指揮部早上11時啟動海上防颱風Ⅲ級應急響應。中央氣象台傍晚6時繼續發布颱風藍色預警。



海南省氣象台預計，奧鹿今晚在菲律賓呂宋島登陸後，強度會有所減弱，並於明日（26日）清晨進入南海中東部海域，後繼續向偏西方向移動，強度重新加強為超強颱風級，周二（27日）經過西沙群島，周三（28日）在越南東部沿海登陸，登陸後強度會快速減弱。

受奧鹿和弱冷空氣共同影響，明日至周三，海南省自東向西將有一次強風雨天氣過程；周四、周五（29、30日），海南島東半部地區將有暴雨到大暴雨，西半部地區有中到大雨。周五前後，可能有新的熱帶氣旋在南海生成；受其影響，10月1日、2日，海南島陸地和近海將迎來新一輸強風雨天氣。

中央氣象台預計，奧鹿25日晚在菲律賓呂宋島東部沿海登陸，夜間穿過呂宋島後強度有所減弱，26日上午進入南海中東部海域，之後向偏西方向移動，逐漸向越南東部沿海靠近。（中央氣象台）

海南省氣象部門提醒，奧鹿將於周二直接襲擊西沙群島，當晚至周三海上大風將影響瓊州海峽正常通航。由於前期海南島東半部地區出現持續強降水，土壤水分飽和，新一輪降水持續時間長，降雨量大，將令地質災害、山洪、中小河流洪水風險進一步增高。

中央氣象台消息，除了海南省，華南沿海、南海大部、三沙群島及黃岩島附近海域未來四日都有強風至烈風；台灣、海南島及三沙群島、黃岩島未來三日會有大到暴雨，部分地區大暴雨。

預計未來十天，西南地區依舊多陰雨天氣，未來三日，四川、重慶、雲南、貴州等地的部分地區有小到中雨，局地大雨或暴雨。