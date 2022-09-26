奧鹿風球｜移入南海中東部海域　廣東多地發出颱風預警

颱風「奧鹿」今日（26日）上午移入南海中東部海域。中央氣象台傍晚6時繼續發布颱風黃色預警，奧鹿將繼續向偏西方向移動，料周三（28日）在越南東部沿海登陸。



今日，海南持續發布海浪Ⅱ級警報和颱風三級預警。海南省海洋預報台預計，直至明日（27日）中午，西沙附近海面會有8米到10米狂浪到狂濤；省應急管理廳啟動海洋災害Ⅳ級應急響應，提示相關地區做好船隻防風避險工作，開展水閘、海堤、港口巡查維護，加固海上漁業養殖設施等。

湛江海事局今日上午10時起啟動防風Ⅲ級應急響應，要求湛江轄區內碼頭下午6時停止作業，所有船舶進入防風水域避風。茂名市氣象台將颱風白色預警信號升級為藍色，市三防辦昨晚（25日）7時已啟動防風Ⅳ級應急響應。

廣東省氣象部門預計，奧鹿不會登陸廣東，但會為廣東帶來狂風驟雨。截至今日下午1時許，廣東沿海及部分內陸地區繼續發出颱風預警。其中，東起台山、西至徐聞的廣東沿海及部分內陸地區，陸續升級為颱風藍色預警信號。

氣象部門預計，明日粵西和珠江口附近有（雷）陣雨，廣東其餘市縣局部有（雷）陣雨；周三至周四（29日），粵西沿海市縣有大雨局部暴雨，廣東南部市縣有分散雷陣雨，廣東中北部市縣局部有（雷）陣雨。