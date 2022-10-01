疫情｜內地昨增655宗本土個案　北京2本土感染均與農貿市場相關

國家衛健委公布，內地昨日（9月30日）新增655宗新冠肺炎本土個案。目前，內地有2909宗確診病例，累計報告250621宗確診病例，累計5226宗死亡病例。



內地昨日新增106宗本土確診病例，其中包括廣東22宗，四川20宗，內蒙古17宗，山西7宗，山東5宗，雲南5宗，西藏5宗，黑龍江4宗，寧夏4宗，天津3宗，浙江3宗，重慶3宗，江蘇2宗，貴州2宗，陝西2宗，北京1宗，福建1宗。另增66宗境外輸入病例。

同日新增549宗本土無症狀感染者，其中包括寧夏166宗，貴州83宗，西藏59宗，四川34宗，新疆30宗，黑龍江28宗，天津24宗，廣東21宗，山東18宗，河南17宗，雲南16宗，廣西13宗，內蒙古7宗，山西6宗，浙江5宗，湖南4宗，甘肅4宗，河北3宗，上海3宗，陝西3宗，安徽2宗，北京1宗，江西1宗，青海1宗。另有99宗境外輸入無症狀感染者。

在北京，市疾控中心副主任劉曉峰昨日介紹，當日0時至15時新增的2宗本土感染者均為農貿市場相關人員，其中社會面篩查人員1宗，隔離觀察人員1宗；豐台區、昌平區各1宗；輕型、無症狀感染者各1宗，已轉至定點醫院隔離治療，相關風險點位及人員已管控落位。