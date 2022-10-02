疫情｜內地昨增548宗本土感染　兩列車現多宗陽性涉多地大學生

國家衛健委公布，內地昨日（1日）新增548宗本土感染。

近日，多名感染者軌跡均涉及K306/307次、Z69次列車。其中，K306次列車累計報告至少17宗陽性感染、初篩陽性感染，涉及5省11市。



內地新增179宗確診病例，其中116宗為本土病例，包括內蒙古26宗，四川25宗，廣東17宗，山西9宗，雲南、寧夏各6宗，山東、西藏各5宗，天津、貴州、陝西各3宗，北京、福建各2宗，上海、浙江、湖北、湖南各1宗；其餘63宗為境外輸入病例。

同日，內地新增540宗無症狀感染，大部分為本土病例，共432宗，分別來自寧夏、西藏、新疆、四川、天津、廣東等多地；另有108宗為境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例2945宗，累計報告確診病例250800宗，5226人病亡。

山西太原科技大學南校區有學生檢測呈陽性，他曾乘坐Z69次列車抵達太原站。（微博＠太原科技大學）

值得注意的是，9月29日至30日，浙江金華、杭州、溫州、台州等多地發現陽性感染者，其中多名感染者軌跡涉及K306/307次列車。

此前，江蘇省鎮江市，安徽省合肥新站區、蕪湖經開區、六安霍邱縣，河南省南陽西峽縣分別通報發現陽性感染者，均於9月26日乘坐K306次列車。多地發布緊急提醒，排查乘坐過相關時段K306/307次列車人員，要求立即報備。

據了解，K306/K307列車由蘭州站始發，終點站為溫州站，運行時間40小時20分鐘，途經蘭州、天水、南陽、合肥、杭州、溫州等36站。截至目前，K306次列車累計報告至少17名陽性感染者、初篩陽性感染者，涉及5省11市。

除此之外，自9月24日起，Z69次列車已報告多名感染者，包括大學生、列車員等。Z69次列車由北京西開往烏魯木齊，全程共有20個停靠站，包括保定、石家莊、太原等。

9月29日，河北保定市蓮池區通報，當日發現6名核酸初篩陽性人員，均為2022級省外入學新生，其中1人曾乘坐Z69次列車。山西太原科技大學南校區一名學生檢測呈陽性，曾乘Z69次列車抵達太原站；同車廂的同乘人員，現已查出2名列車員受感染。

山西長治市通報稱，同車廂同乘人員感染風險較大，要求曾乘坐Z69次列車的人士，盡快向所在單位、社區（村）和當地疫情防控辦報備；若不如實報告個人行程，將依據有關規定嚴肅追究責任。