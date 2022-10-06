內地擴大「跨省通辦」政務範圍　進一步提升服務效能

據新華社報道，國務院辦公廳日前印發《關於擴大政務服務「跨省通辦」範圍進一步提升服務效能的意見》（以下簡稱《意見》），指出要聚焦企業和群眾反映突出的異地辦事難點堵點，持續深化政務服務「跨省通辦」改革，有效服務人口流動、生產要素自由流動和全國統一大市場建設。



《意見》指，要擴大「跨省通辦」事項範圍，按照需求量大、覆蓋面廣、辦理頻次高的原則，新增異地電子繳稅、開具稅收完稅證明、單位社會保險費申報、臨時居民身份證辦理、城鄉居民養老保險參保登記和待遇申請、5種門診慢特病費用結算等22項政務服務「跨省通辦」事項。紮實推進地區間「跨省通辦」合作，進一步拓展「跨省通辦」範圍和深度。

圖為2021年10月29日，貴州玉屏對居民身份證跨省通辦。（新華社）

《意見》明確，提升「跨省通辦」服務效能，改進網上辦事服務體驗，提供更加簡單便捷、好辦易辦的「跨省通辦」服務。優化「跨省通辦」線下服務，推行幫辦代辦、引導教辦等服務方式，確保線上能辦的線下也能辦。提升「跨省通辦」協同效率，完善「跨省通辦」業務支撐系統辦件流轉功能，推動優化異地代收代辦、多地聯辦服務。

《意見》表示，要加強「跨省通辦」服務支撐。完善「跨省通辦」事項標準和業務規則，加快制定完善全程網辦、異地代收代辦、多地聯辦的業務標準和操作規程。加強「跨省通辦」平台支撐和系統對接，加快推動國務院部門垂直管理業務信息系統、地方各級政府部門業務信息系統與各地區政務服務平台深度對接融合。增強「跨省通辦」數據共享支撐能力，推動更多直接關係企業和群眾異地辦事、應用頻次高的政務數據納入共享範圍，加強政務數據共享安全保障，依法保護個人信息、隱私和企業商業秘密。

《意見》強調，國務院各有關部門要加大業務統籌力度，抓緊出台新增「跨省通辦」事項的配套政策、實施方案、試點計劃等。各地區要加強對「跨省通辦」任務落實的省級統籌，強化上下聯動、橫向協同，加快實現同一事項無差別受理、同標準辦理。