場面罕見｜泰總理夫婦提前為彭麗媛慶生　習近平微笑拍手祝賀

上週六（19日）國家主席習近平在曼谷總理府與泰國總理巴育（Prayut Chan-ocha）舉行會談。會後，習近平和夫人彭麗媛出席泰國總理伉儷舉行的宴會。宴會上，巴育和夫人提前為彭麗媛準備蛋糕慶祝其60大壽，習近平在一旁拍手祝賀。



據資料顯示，彭麗媛生日是1962年11月20日。據泰國官方發佈視頻顯示，當日宴會現場有泰國民族舞表演，並用中文表演中國傳統音樂《好一朵茉莉花》。

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宴會尾聲，現場響起《祝你生日快樂》音樂，工作人員送上泰國總理夫婦為彭麗媛提前準備的生日蛋糕，現場響起掌聲。習近平和彭麗媛、泰總理夫婦一同微笑起身。彭麗媛切生日蛋糕時，習近平在一旁微笑拍手，之後兩人向泰總理夫婦表示感謝。

據《人民網》報道，19日上午，彭麗媛與娜拉蓬等合影並共同觀看甘拉雅尼音樂學院、南京藝術學院線上線下聯合匯報演出。觀賞中泰學生們演繹了「中華頌歌」、「茉莉飄香」、「遠沙行」、「漂水燈」等兩國經典曲目。

彭麗媛參觀甘拉雅尼音樂學院。（人民網）

彭麗媛為學生們的精彩表演鼓掌。彭麗媛贊賞甘拉雅尼公主倡議建立這所培養高級專門音樂人才的藝術教育高等院校，贊賞娜拉蓬為推動學院與中方院校合作作出的努力。她說，音樂無國界。盡管中泰語言不同，但我們通過音樂能夠溝通心靈。在今天的表演中，我感受到了「中泰一家親」的深厚情誼。

當天是習近平與夫人彭麗媛在泰國訪問的最後一日，下午啟程返回中國。