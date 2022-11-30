上海黃浦促儲防疫物資：數量不少於60天，「不可用而不備」

內地的新冠疫情波及各省份，上海已連續5日錄得三位數本土感染個案。其中，黃浦區周二（29日）發布通告，要求各單位儲備數量不少於60天的防疫物資。



2022年11月29日，上海，南京東路第一醫藥商店，顧客亮碼進店。（視覺中國）

據《財新網》報道，上述通知要求，委屬各單位結合突發公共衛生事件發展情況和趨勢，儲備防疫物資，儲備數量不少於60天，由各單位自行儲備及管理。

通知又指，各單位應保證儲備物資充足，做到「寧可備而不用，不可用而不備」，確保在出現突發狀況時物資供應及時到位。區衛健委除在突發疫情時予以提供防疫物資應急保障外，從2023年1月1日起防疫一次性物資由各單位自行負責採購。

此外，上海市上周六（26日）舉行防疫記者會通告，各區每周至少安排2次社區便民核酸檢測服務；同時，全市常態化核酸檢測點免費檢測服務延長至2022年12月31日。

11月29日，此前受疫情影響閉園的的上海迪士尼開園僅4天後，再次因疫情防控要求暫時關閉。（示意圖/新華社）

上周五（25日），上海市文化和旅遊局要求，進入演出場所、娛樂場所、棋牌室、互聯網上網服務營業場所、劇本娛樂場所、A級旅遊景區、博物館、美術館、公共圖書館、文化館（社區文化活動中心）、旅遊諮詢服務中心等文化旅遊場所的市民、遊客，須持有48小時內核酸檢測陰性證明，不得以24小時內核酸採樣證明入場，不得以現場抗原檢測代替有效核酸陰性證明。

疫情方面，上海市29日通報新增187宗本土感染，包括11宗確診個案及176宗無症狀感染者，這亦是當地自26日起連續5天新增個案達三位數。