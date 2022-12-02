疫情｜內地昨增3.4萬本土個案　多地優化防控：網課學生免核酸

據國家衛健委數據，昨日（1日），內地新增34772宗新冠肺炎本土個案。



昨日內地本土報告新增確診個案4233宗，包括廣東1782宗，北京942宗，山西193宗，重慶189宗，雲南173宗，四川169宗，浙江114宗，黑龍江87宗，福建83宗，河南81宗，陝西68宗，內蒙古55宗，遼寧49宗，山東42宗，湖南30宗，江蘇27宗，上海26宗，海南26宗，湖北20宗，河北18宗，貴州12宗，新疆11宗，吉林10宗，廣西9宗，青海9宗，安徽4宗，天津1宗，江西1宗，西藏1宗，寧夏1宗。

當日內地本土新增無症狀感染個案30539宗，其中重慶6347宗，廣東6010宗，北京3026宗，山西2320宗，四川1047宗，雲南1032宗，新疆812宗，陝西799宗，湖北706宗，天津689宗，青海688宗，廣西685宗，黑龍江660宗，山東623宗，江蘇523宗，遼寧513宗，吉林477宗，寧夏437宗，甘肅396宗，安徽380宗，河北356宗，內蒙古337宗，湖南317宗，浙江298宗，河南291宗，貴州240宗，上海209宗，福建156宗，海南76宗，江西66宗，西藏16宗，兵團7宗。

截至昨日24時無新增死亡個案，現有確診個案38748宗（其中重症98宗），累計死亡5233宗，累計報告確診327964宗。

多地積極落實「快封快解、應解盡解」

廣州生產生活有序恢復，圖為12月1日，荔灣區廣鋼新城一家理髮店恢復營業。（新華社）

近日，結合疫情變化形勢，全國多地正在優化調整防控措施。連日來，廣東廣州、河北石家莊、河南鄭州等多地正積極落實「快封快解、應解盡解」。其中，據廣州網信辦官方微信公號「中國廣州發布」統計，11月30日早上到當日15時半，荔灣區、天河區、黃埔區、從化區均發布通知，解除相關臨時管控區或臨時管控措施；從11月30日下午到12月1日上午9時許，黃埔區解除部分區域管控，白雲區、越秀區等調整風險區域等級。

石家莊市委宣傳部微信公號「石家莊發布」11月30日消息，自12月1日零時起，橋西區、長安區、裕華區、新華區、高新區、循環化工園區實施分區分級差異化防控措施，有序恢復生產生活秩序。待所有高風險區解除後，全域實施常態化防控措施。11月25日零時至29日24時，鄭州市在主城八區實施了5天的流動性管理，社會面檢出人數明顯減少。 11月29日的鄭州市疫情防控發布會宣布，11月29日24時起，鄭州解除流動性管理，轉入常態化疫情防控。

而11月30日的重慶市疫情防控發布會上，市衛生健康委副主任李畔介紹，對一些特殊患者，比如有嚴重的基礎性疾病，一些老年人、孕產婦或者還在哺乳期的婦女，家裡又具備條件的，可以居家進行隔離。廣州、深圳也在11月30日發布，密切接觸者原則上落實集中隔離觀察，符合居家隔離條件的密切接觸者實施居家隔離。

另外，廣州、重慶、深圳等地均對核酸檢測要求作出進一步優化，強調對風險崗位、重點人員開展核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍，一般不按行政區域開展全員核酸檢測。

多地還提出對網課學生、居家老人等「精準免檢」，其中11月27日晚至28日晨，廣州越秀區、荔灣區均表示，長期居家老人、每日網課學生、居家辦公者等無社會面活動的人員，如果沒有外出需求，可以不參加全員核酸篩查或核酸檢測「應檢盡檢」，減少人群聚集感染的風險。

11月29日的鄭州疫情防控發布會提出，長期居家老人、每日網課學生、居家辦公者等無社會面活動的人員，如果沒有出行需求，可不做核酸檢測。 11月30日的北京疫情防控發布會也提出，當日起，對全市長期居家老人、居家辦公和學習人員、嬰幼兒等無社會面活動的人員，如果無外出需求，可以不參加社區核酸篩查。

山西太原市教育局官方微信公號「太原教育」11月30日發出通知，每日上網課的學生，如果沒有外出的需求，可以不參加每日的核酸檢測。線上教學期間，學校不再要求學生提供每日核酸證明，學生核檢納入常態化核酸檢測。

廣州生產生活有序恢復，圖為12月1日，荔灣區廣鋼新城一家糖水店。（新華社）

孫春蘭：Omicron病毒致病力減弱創優化條件

而11月30日、12月1日連續兩天，國務院副總理孫春蘭在國家衛生健康委召開座談會，期間強調隨著Omicron病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及、防控經驗的積累，中國疫情防控面臨新形勢新任務。

孫也提到，中國醫療衛生和疾控體系經過近3年的抗疫，經受住了考驗，擁有有效的診療技術和藥物特別是中藥，全人群疫苗完全接種率超過90%，群眾的健康意識和素養明顯提升，加上Omicron病毒致病力在減弱，為進一步優化完善防控措施創造了條件。

孫春蘭又對專家指出，要不斷完善診斷、檢測、收治、隔離等措施，加強全人群特別是老年人免疫接種，加快治療藥物和醫療資源準備，落實好「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求。