內地10項防疫新政｜無症狀及輕症可居家隔離　一般場所毋須掃碼

內地今日（7日）再宣布10項放寬防疫措施，列明不得採取各種形式的臨時封控，可根據防疫工作需要開展抗原檢測；除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼。同時，具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型患者可居家隔離。



國務院聯防聯控機制綜合組發布《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》（下稱《通知》）。

一）《通知》指出，要科學精準劃分風險區域。按樓棟、單元、樓層、住戶劃定高風險區，不得隨意擴大到小區、社區和街道（鄉鎮）等區域。不得採取各種形式的臨時封控。

一般場所毋須掃碼

二）不按行政區域開展全員核酸檢測，進一步縮小核酸檢測範圍、減少頻次。根據防疫工作需要，可開展抗原檢測。

對高風險崗位從業人員和高風險區人員按照有關規定進行核酸檢測，其他人員願檢盡檢。除養老院、福利院、醫療機構、托幼機構、中小學等特殊場所外，不要求提供核酸檢測陰性證明，不查驗健康碼。重要機關、大型企業及一些特定場所，可由屬地自行確定防控措施。不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢。

無症狀及輕症可居家隔離

三）《通知》指，感染者要科學分類收治，具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離，也可自願選擇集中隔離收治。居家隔離期間加強健康監測，隔離第6、7天連續2次核酸檢測Ct值≥35解除隔離，病情加重的及時轉定點醫院治療。具備居家隔離條件的密切接觸者採取5天居家隔離，也可自願選擇集中隔離，第5天核酸檢測陰性後解除隔離。

四）《通知》又指，要落實高風險區「快封快解」。連續5天沒有新增感染者的高風險區，要及時解封。

五）各地藥店要正常運營，不得隨意關停。不得限制群眾線上線下購買退熱、止咳、抗病毒、治感冒等非處方藥物。

六）各地要堅持應接盡接原則，聚焦提高60-79歲人群接種率、加快提升80歲及以上人群接種率，作出專項安排。通過設立老年人綠色通道、臨時接種點、流動接種車等措施，優化接種服務。要逐級開展接種禁忌判定的培訓，指導醫務人員科學判定接種禁忌。細化科普宣傳，發動全社會力量參與動員老年人接種，各地可採取激勵措施，調動老年人接種疫苗的積極性。

七）同時，加強重點人群健康情況摸底及分類管理。發揮基層醫療衛生機構「網底」和家庭醫生健康「守門人」的作用，摸清轄區內患有心腦血管疾病、慢阻肺、糖尿病、慢性腎病、腫瘤、免疫功能缺陷等疾病的老年人及其新冠病毒疫苗接種情況，推進實施分級分類管理。

非高風險區不得停工停產停業

八）《通知》指出，非高風險區不得限制人員流動，不得停工、停產、停業。將醫務人員、公安、交通物流、商超、保供、水電氣暖等保障基本醫療服務和社會正常運轉人員納入「白名單」管理，相關人員做好個人防護、疫苗接種和健康監測，保障正常醫療服務和基本生活物資、水電氣暖等供給，盡力維護正常生產工作秩序，及時解決群眾提出的急難愁盼問題，切實滿足疫情處置期間群眾基本生活需求。

九）《通知》列明，嚴禁以各種方式封堵消防通道、單元門、小區門，確保群眾看病就醫、緊急避險等外出渠道通暢。推動建立社區與專門醫療機構的對接機制，為獨居老人、未成年人、孕產婦、殘疾人、慢性病患者等提供就醫便利。強化對封控人員、患者和一線工作人員等的關心關愛和心理疏導。

沒有疫情的學校要開展正常面授教學活動

十）各地各校要堅決落實科學精準防控要求，沒有疫情的學校要開展正常的面授教學活動，校園內超市、食堂、體育場館、圖書館等要正常開放。有疫情的學校要精準劃定風險區域，風險區域外仍要保證正常的教學、生活等秩序。

《通知》指，各地各有關部門要堅持第九版防控方案、落實二十條優化措施、執行本通知要求，堅決糾正簡單化、「一刀切」、層層加碼等做法，反對和克服形式主義、官僚主義，抓嚴抓實抓細各項防控措施，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。