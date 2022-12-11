喜劇演員馮鞏當選國民黨革命委員會副主席　民國大總統是其太爺爺

據新華社昨日（10日）消息，中國國民黨革命委員會（以下簡稱民革）第十四次全國代表大會圓滿完成各項議程，昨日在北京閉幕。

會議期間選舉產生了由48人組成的第十四屆中央常務委員會，鄭建邦當選主席。副主席由何報翔、劉家強、李惠東（回族）、田紅旗（女）、馮鞏等10人當選。



值得注意的是，內地知名演員馮鞏繼2017年12月當選民革第十三屆中央副主席之後，再次當選。

公開資料顯示，馮鞏於2000年11月加入民革，2005年11月加入中國共產黨。是現任民革中央副主席，全國政協常務委員、文史和學習委員會委員，中國廣播藝術團藝術總監，中國文聯副主席，中國曲藝家協會副主席。

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另外，馮鞏還兼任民革十三屆中央理論研究與學習委員會主任，並於2018年10月當選中國文藝志願者協會第二屆主席。

馮鞏是內地家喻戶曉的相聲、戲劇演員，曾多次登上中央電視台春晚，以一句「我想死你們了！」受到觀眾喜愛，是國家一級演員。據悉，馮鞏出身顯赫，其太爺爺是北洋三傑之一、1917年出任代理大總統的馮國璋。他也曾在電影《建黨偉業》和《建軍大業》中飾演馮國璋一角。