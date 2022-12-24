中國戰略性礦產對外依存度高？官方宣布明年啟動新一輪找礦行動

近年戰略性礦產被視為中國國家安全重要環節，自然資源部近日宣布全面啟動新一輪戰略性礦產找礦行動，「增強國內礦產資源保障能力，以促進能源資源安全」。



《財新社》引述中國工程院院士、金屬礦山安全與健康國家重點實驗室主任王運敏在一場論壇說法稱，國際社會對戰略性礦產資源的爭奪已進入白熱化。中國對外依存度大於50%的礦種超過10種，這決定外部環境對中國資源供給產生重要影響。



王運敏指出，鐵礦石對外依存度為82%、鉻礦為98%、錳礦為96%、鈷礦為95%、鎳礦為90%、銅礦和石油均為78%。王運敏表示，這決定外部環境對中國資源供給產生著重要影響。

新疆阿勒泰可可托海三號礦是偉晶岩脈礦坑，是世界上最大的礦坑，深200米，長250米，寬240米，邊壁上的盤山道呈螺旋狀，積水漫到礦坑腰部。盛產著目前世界上已知的140多種有用礦物中的86種礦。三號礦脈是開啟了中國的有色事業發展之路的功勛礦。(新華社)

王運敏指出，隨著全球產業結構的調整，以及以高新技術為主要標誌的戰略新型產業快速發展，原料供需矛盾日益突出，大國博弈核心逐漸會聚焦於對戰略性礦產資源及其控制權的爭奪。

「國際社會對戰略性礦產資源的爭奪已進入白熱化」，王運敏指出，全球化時代已經讓位於反全球化時代，地緣政治衝突影響範圍擴散已成既定事實，「資源供給已嚴重受到長期地緣政治的重大影響，國際地緣政治正成為影響中國資源供給的重要因素。」

為降低戰略性礦產對外依存度，王運敏認為，要通過科技創新解決當前找礦、採礦、選礦的技術和裝備問題，盡快多找礦、多採礦，提高礦石產量、擴大供給量，「如推進多品種戰略性礦產資源規模化、連續化、智能化，開發2到3個戰略性礦產資源儲備保障新基地。」

內蒙古烏海市礦產內資源富集，以「烏金之海」著稱。優質焦煤、煤系高嶺土、石灰岩、鐵礦石、石英砂、白雲岩等礦產資源儲量大、品位好、易開採、相對集中配套、工業利用價值高。圖為烏海礦區。(新華社)

據了解，國土資源部、發展改革委、科技部和財政部自2011年起，按照國務院批准的《找礦突破戰略行動綱要（2011-2020年）》，開始組織實施找礦突破戰略行動。

12月初，地質調查局曾經召開一場規模多達6,000餘人參加的「新一輪找礦突破戰略行動關鍵理論與技術方法研討會」。會中有院士提到，重點聚焦1,500公尺以淺礦產資源的勘查，注重新技術、新裝備的推廣利用，提升找礦能力和找礦效率。

12月22日自然資源部官網發布消息稱，部長王廣華21日主持召開自然資源部黨組會議。會議強調要全面啟動新一輪戰略性礦產國內找礦行動，加大重點勘查區找礦力度，加大油氣等能源資源勘探開發和增儲力度，增強國內礦產資源保障能力。持續做好煤炭、鉀鹽保供工作。

2018年3月28日在新疆油田公司准東採油廠吉木薩爾緻密油採油作業區拍攝的待採油井。（新華社）

今年9月，自然資源部地質勘查管理司司長于海峰表示，10年來新發現23個億噸級大油田和28個千億方級大氣田。下一步將會同相關部門組織實施「新一輪找礦突破戰略行動」，突出緊缺戰略性資源，加大勘查特別是精查力度，切實增強戰略性礦產資源保障能力。

據了解，今年以來，新疆油田產建效率持續提升。截至12月22日，新疆油田年累計生產原油1409萬噸，天然氣37.5億立方米，同比淨增70萬噸和3.6億立方米，油氣當量首次突破1700萬噸，創歷史之最，且提前9天完成全年油氣生產任務，實現連續8年油氣生產「雙超」。