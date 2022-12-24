中國戰略性礦產對外依存度高？官方宣布明年啟動新一輪找礦行動
近年戰略性礦產被視為中國國家安全重要環節，自然資源部近日宣布全面啟動新一輪戰略性礦產找礦行動，「增強國內礦產資源保障能力，以促進能源資源安全」。
《財新社》引述中國工程院院士、金屬礦山安全與健康國家重點實驗室主任王運敏在一場論壇說法稱，國際社會對戰略性礦產資源的爭奪已進入白熱化。中國對外依存度大於50%的礦種超過10種，這決定外部環境對中國資源供給產生重要影響。
王運敏指出，鐵礦石對外依存度為82%、鉻礦為98%、錳礦為96%、鈷礦為95%、鎳礦為90%、銅礦和石油均為78%。王運敏表示，這決定外部環境對中國資源供給產生著重要影響。
王運敏指出，隨著全球產業結構的調整，以及以高新技術為主要標誌的戰略新型產業快速發展，原料供需矛盾日益突出，大國博弈核心逐漸會聚焦於對戰略性礦產資源及其控制權的爭奪。
「國際社會對戰略性礦產資源的爭奪已進入白熱化」，王運敏指出，全球化時代已經讓位於反全球化時代，地緣政治衝突影響範圍擴散已成既定事實，「資源供給已嚴重受到長期地緣政治的重大影響，國際地緣政治正成為影響中國資源供給的重要因素。」
為降低戰略性礦產對外依存度，王運敏認為，要通過科技創新解決當前找礦、採礦、選礦的技術和裝備問題，盡快多找礦、多採礦，提高礦石產量、擴大供給量，「如推進多品種戰略性礦產資源規模化、連續化、智能化，開發2到3個戰略性礦產資源儲備保障新基地。」
據了解，國土資源部、發展改革委、科技部和財政部自2011年起，按照國務院批准的《找礦突破戰略行動綱要（2011-2020年）》，開始組織實施找礦突破戰略行動。
12月初，地質調查局曾經召開一場規模多達6,000餘人參加的「新一輪找礦突破戰略行動關鍵理論與技術方法研討會」。會中有院士提到，重點聚焦1,500公尺以淺礦產資源的勘查，注重新技術、新裝備的推廣利用，提升找礦能力和找礦效率。
12月22日自然資源部官網發布消息稱，部長王廣華21日主持召開自然資源部黨組會議。會議強調要全面啟動新一輪戰略性礦產國內找礦行動，加大重點勘查區找礦力度，加大油氣等能源資源勘探開發和增儲力度，增強國內礦產資源保障能力。持續做好煤炭、鉀鹽保供工作。
今年9月，自然資源部地質勘查管理司司長于海峰表示，10年來新發現23個億噸級大油田和28個千億方級大氣田。下一步將會同相關部門組織實施「新一輪找礦突破戰略行動」，突出緊缺戰略性資源，加大勘查特別是精查力度，切實增強戰略性礦產資源保障能力。
據了解，今年以來，新疆油田產建效率持續提升。截至12月22日，新疆油田年累計生產原油1409萬噸，天然氣37.5億立方米，同比淨增70萬噸和3.6億立方米，油氣當量首次突破1700萬噸，創歷史之最，且提前9天完成全年油氣生產任務，實現連續8年油氣生產「雙超」。