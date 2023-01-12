「傻子瓜子」創始人病逝　被譽為中國第一商販　鄧小平曾三度提及

1月12日，澎湃新聞報道，被譽為「中國第一商販」的民營企業家、傻子瓜子創始人年廣九先生，因病醫治無效，1月11日14時在蕪湖逝世，享年84歲。



年廣九是中國改革開放的標誌性人物之一，曾被鄧小平三次提及和支持，年廣九也與馬雲、柳傳志等人並列為中國民營經濟40年發展歷程中最傑出的人物。



訃告中提到，年廣九先生因病醫治無效，於1月11日下午2時在安徽蕪湖逝世，享年84歲。訃告中提到，年廣九出身貧苦，一生從事瓜子生意，飽受磨難，幾度沉浮。1月15日將舉行告別式，並會在傻子瓜子位於蕪湖的總公司設有靈堂。

內媒指出，1940年，年廣九出生安徽省懷遠縣，大水災後隨父親來到蕪湖要飯，十幾歲的年廣九學會了在街頭叫賣，做起了炒瓜子、賣瓜子的生意。因在旁人眼裡年廣九有點傻傻笨笨的，後來他乾脆稱自己賣的瓜子為「傻子瓜子」。

「傻子瓜子」味道好，價格低，生意很好，忙不過來的年廣九也請起了雇工。1978年，年廣九決定將產品打進北京、上海、南京等大城市，成為中國最早的百萬富翁之一。但他也因此被扣上「大資本家的」帽子。據了解，當時國家規定個體僱工不能超過7人，但「傻子瓜子」生意好，年廣九的僱工人數已達103人。

1982年，鄧小平聽聞有人要限制「傻子瓜子」時表示，「不要動他，先放一放，看一看。」

鄧小平三次提及「傻子瓜子」。（資料圖片）

1983年底，有人舉報年廣九雇工問題稱他是資本家復辟，是資本家剝削。安徽省委派專人到蕪湖調查他並上報中央，1984年10月22日，鄧小平回應稱，「我的意思是放兩年再看，讓『傻子瓜子』經營一段，怕什麼？傷害了社會主義了嗎？」

1986年春節前，傻子瓜子公司第一次舉報全國有獎銷售促銷，以一輛上海牌轎車作為頭等獎，3個月實現利潤100萬元，但中央卻下令禁止此類活動。1987年底，蕪湖市對年廣九經濟問題立案偵查，1991年5月，一審時，蕪湖市中院判決年廣九犯有流氓罪，判處有期徒刑3年，緩期3年。

1992年鄧小平南巡，第三次提到「傻子瓜子」。他指出，農村改革初期，安徽出了個「傻子瓜子」問題，「當時許多人不舒服，說他賺了一百萬，主張動他。我說不能動，一動人們就會說政策變了，得不償失。』該年3月，年廣九因經濟問題不成立，而得以無罪釋放。

內媒指出，年廣九因此將鄧小平同志的話印在了自己名片的背面，更曾給鄧小平寄去瓜子，但遺憾一生未能親眼見到鄧小平。

「傻子瓜子」創始人年廣九先生病逝。(搜狐)

內媒指出，「傻子瓜子」在蕪湖改革開放初期破冰而出，為人們走出物資匱乏年代萌發了希望，成為「全國個體私營經濟第一張名片」，年廣九也由此成為改革開放的標誌性人物之一。2018年《改革開放40年百名傑出民營企業家名單》中，年廣九也與馬雲、柳傳志等人並列為中國民營經濟40年發展歷程中最傑出的人物。

訃告中寫道，年廣九在改革開放的大潮中，以敢為天下先的大無畏氣概，開啟中國民營經濟先河，被譽為「中國第一商販」。經過改革開放的洗禮，「傻子瓜子」逐步形成企業文化，昇華為「傻子精神」。

「傻子精神」一是自力更生，艱苦創業的拼搏精神；二是奮發圖強，勇於創新的開拓精神；三是勤儉節約，精打細算的主人翁精神；四是品質第一，精益求精的負責精神；五是永做社會的「傻子」，甘為孺子牛的奉獻精神。