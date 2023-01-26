提倡「學古而不泥古」　知名書法家沈定庵染時疫辭世　享年96歲

《澎湃新聞》報道，知名書法家沈定庵先生因染時疫醫治無效，於2023年1月25日凌晨辭世，享年96歲。據悉，沈定庵是著名書法家徐生翁唯一的入室弟子。



沈定庵，1927年2月1日出生，號小山，浙江紹興人，當代隸書大家，書畫幼承庭訓，六歲受邑中書畫大師徐生翁先生嘉勉。早年事師馮凌雲、林眾可諸人，後得徐生翁指授。學書臨漢魏諸碑，善於兼取並蓄。曾任中國書協第二屆理事、浙江省書協首屆副主席等職務，2021年被中國文聯授予「中國文聯終身成就書法家」榮譽稱號。

沈定庵擅多種書體，以隸書見長，書法風格偉而秀、雄而潤，力厚骨勁，氣韻生動。著有《沈定庵書法作品選》、《沈定庵隸書兩種》、《沈華山書畫集》等作品。其書法作品曾被中南海、故宮博物院、中國美術館等所收藏。

沈定庵是徐生翁在年逾古稀時收的弟子，也是徐生翁唯一的入室弟子。徐生翁（1875～1964），浙江紹興人，是中國近代風格獨特的藝術家，在詩、書、印諸方面成績卓然，尤以書畫名世，書法結體奇崛，古樸無華而生奇逸之氣，有「三百年來一枝筆，青藤今日有傳燈」的美譽。

儘管師從名家徐生翁，但後來，沈定庵和師傅在筆墨、書體方面卻形成兩種截然不同的風格。沈定庵推崇學古而不泥古，與古為徒，師古能化。他說：「師從古人，更多的是要學習他們對藝術鍥而不捨的探索，而非一筆一劃的點撥。」

沈定庵部分書法作品：