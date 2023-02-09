浙江女子存5萬元現金遭盤問　內地18間銀行回應大額存取款措施

近期，浙江湖州市民在網絡爆料稱，在銀行存5萬元（人民幣，下同）現金時，遭工作人員盤問職業、現金來源，並要求提供收入證明。

影片在內地引發關注，民眾質疑為何存款需要收入證明？

據《紅星新聞》報道，內地18家商業銀行對大額存取款分別作出回應，各銀行所執行的具體方法亦有差異。



該市民稱，銀行職員對她的細緻盤問如「審犯人」，令其很不舒服。於是抽出100元，存入49900元，幾分鐘就完成，銀行還送其一桶油。

據悉，2022年1月，內地央行、銀保監會、證監會等三部門曾聯合發布《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，要求商業銀行、農村合作銀行等金融機構，在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務時，應當識別並合適客戶身份，了解並登記資金來源或用途。而不久之後又因「技術原因」暫緩實施該辦法。

但此事件曝出後，「各商業銀行對於5萬元以上現金存取業務將如何執行，需要提供怎樣的材料？」等問題再次引發民眾關注。

18家商業銀行回應大額現金存取款措施

內地常見的18家商業銀行的業務人員分別作出回應，包括中國銀行、中國工商銀行、中國建設銀行等6間國有商業銀行，以及招商、浦發、中信、平安等12間股份制商業銀行。

工商、農業、招商、光大等銀行回應稱，現階段還不需要提交背景資料，但20萬元以上的大額現金存取則需要提供身份證件，及電話預約。中信銀行則表示，雖然存款無特別要求，但5萬以上取款則需提前一個工作日預約。

對於存款來源，交通、廣發、平安銀行等工作人員表示，僅簡單正常詢問，客戶口頭表述資金來源及用途即可，不需提供材料。

各銀行雖措施不一，但皆無強制要求客戶提供信息及材料。中國人民大學資本市場研究院聯席院長趙錫軍表示，對於客戶的大額交易，中國應該加強監管，國際銀行業監管對於反洗錢、反恐融資都有更高的要求，但中國的銀行與國際上成熟的商業銀行相比還有差距。