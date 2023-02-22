國家稅務總局：推出25條便民服務措施　實現足不出戶即可跨省繳稅

央視報道，2月21日，國家稅務總局舉行新聞發布會，相關負責人介紹，2023年稅務部門連續10年開展「便民辦稅春風行動」，在首批17條便民服務舉措逐步落地見效的同時，推出第二批便民服務措施。



據介紹，稅務總局新推出的第二批25條便民服務措施，包括訴求響應提質、政策落實提效、智能辦稅提速等六個方面。稅務總局此前首批推出17條便民服務舉措，稅收大數據進一步發揮作用，1月份已幫助426戶企業自主實現有效購銷9.8億元（人民幣，下同）。

國家稅務總局納稅服務司司長沈新國表示：「在『智能辦稅提速』方面，稅務部門將進一步擴大全國跨省異地電子繳稅推廣成果，為跨省經營納稅人提供更加便利的繳稅方式，實現足不出戶即可跨省繳稅。」

國家稅務總局收入規劃核算司司長榮海樓表示：「今年，我們將配合人民銀行國庫部門，擴大地方商業銀行覆蓋面，推動更多有條件的地方商業銀行參與、支持跨省異地電子繳稅。另一方面，擴大繳稅業務覆蓋面，進一步提升跨省經營納稅人辦稅便利度。」

據悉，稅務部門與人民銀行國庫部門自2021年起，選取跨省經營活動活躍的京津冀、長三角等區域的12個地區率先開展跨省異地電子繳稅試點。2022年已有超150家商業銀行支持辦理跨省異地電子繳稅業務，共辦理跨省異地電子繳稅31萬筆，稅款575億元。