余茂春遭諷「當代秦檜」被鑄漢奸跪像　本人回應：想把跪像買下來

來自中國的美國前國務卿辦公室首席中國政策顧問余茂春，在美國前總統特朗普（Donald Trump，又稱川普）任上推動強硬對華政策。有中國民眾仿效南宋權臣秦檜的跪像，鑄造余茂春跪像，指其為「當代秦檜」、「『漢奸』第一人」。



本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載。



綜合媒體報道，網絡流傳的圖片顯示，余茂春跪像上掛著一個牌子，上面介紹其簡單生平，稱其1962年出生，祖籍安徽，生於重慶，南開大學歷史系畢業，公費留美，現為美籍，是美對華霸淩政策的背後「操刀手」，「為美涉疆、涉藏、涉台等一系列惡毒反華出謀劃策」，指其「六親不認，助紂為虐。背叛家國，數典忘祖」。

對此，余茂春星期四（3月2日）在推特用英文回應說，「因歷史緣故，我想買下這件共產主義宣傳作品」，並以網路用語「LOL」（Laugh Out Loud，意即放聲大笑）作結。

出資鑄造跪像的胡天墨看後發帖，指余茂春的回應反映他「居然不以為恥，反以為榮。他的這種厚顏無恥讓我更有勇氣，我要繼續和他鬥爭到底」。根據網上資料，胡天墨是河北曲陽的自由職業者，在抖音開設「鬥·漢奸」專號。

華裔學者余茂春。（網絡圖片）

被母校除名余家逐出族譜

網民對鑄造余茂春跪像一舉的反應紛紜，有稱「造得好」，但更多是調侃，一名所在地點顯示為日本的網民說，造跪像是「中國人精神勝利的巔峰」。

余茂春是特朗普政府強硬對華戰略的幕後推手之一，他已被母校重慶永川中學除名，並被安徽故鄉余氏家族逐出族譜。

余茂春現為哈德遜研究所高級研究員及胡佛研究所客座研究員。中國外交部去年12月就美國因西藏人權對中國官員的制裁，宣佈反制裁余茂春和美國國會及行政當局中國委員會辦公室副主任斯坦恩（Todd Stein）。