《流浪地球2》全宇宙放映！　宇航員於中國太空站內同步觀影

《流浪地球2》在內地票房達36.51億（人民幣，下同），超過《紅海行動》，進入內地影史票房前十。近期，在香港上映後亦獲民眾關注。據《中國電影報》報道，中國電影集團公司董事長傅若清在談及中國電影健康生態時提到，《流浪地球2》除在北美、澳洲、紐西蘭、英國等國上映外，也於宇宙上映，太空站的宇航員們能夠同步觀影。



傅若清介紹，《流浪地球2》讓觀眾看到了中國科幻電影的新高度，在海外發行時取得了非常好的成績，電影還在宇宙空間站上映，讓太空站的宇航員們都能同步觀影。

政協委員、中影董事長傅若清。（影片截圖）

傅若清表示，科幻類影片與戰爭影片是最難拍攝的電影類型。從《流浪地球》到《流浪地球2》，中國的經濟、社會，尤其是工業硬實力，都在穩步提升，已具備拍攝一部大型硬核的電影。因此希望通過此片的引領，使中國電影類型更加豐富。同時在電影製作、放映的過程中能夠體現中國水平，推動中國電影「走出去」。

傅若清強調，中國電影能夠展現出從大到強的實力，背後有中國經濟、工業、科技的強大支撐，在強有力的國力支持下，才能取得被人信服的成績。中國科幻電影亦能走上擁有科幻影片國際話語權的位置。

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談及中國華夏電影集團在2019年發布的CINITY技術時，傅若清稱，這項技術不僅得到了國際認可，還起到了先導引領的作用，具有重大意義。

據悉，CINITY影院系統融合4K、3D、高亮度、高幀率、高動態範圍、廣色域、沉浸式聲音等電影放映技術，全面提升電影聲畫品質。

電影《流浪地球2》的部分鏡頭便採用了符合CINITY系統放映標準的高新技術格式進行拍攝，也只有在採用CINITY系統的影廳，才能看到「4K+120幀」的高清高幀率版本。